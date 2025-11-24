Michoacán espera a 800 mil turistas con la monarca

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, realizó la apertura oficial de los santuarios de la mariposa monarca en Sierra Chincua, Senguio y El Rosario, donde se espera el arribo de 800 mil turistas nacionales y extranjeros para apreciar este espectáculo migratorio, único en el mundo.

Resaltó que en el Oriente michoacano se cuenta con infraestructura y servicios como alimentos típicos de la región y guías especializados para recibir a los visitantes provenientes de Estados Unidos, Centroamérica y Europa, principalmente.

El mandatario michoacano realizó el acto oficial en el municipio de Angangueo, donde fue acompañado por las secretarias federales de Medio Ambiente y de Turismo, Alicia Bárcena Ibarra y Josefina Rodríguez Zamora, respectivamente, con lo cual se dio inicio a la temporada de hibernación 2025-2026 de la mariposa monarca.

Ramírez Bedolla destacó la importancia de preservar los bosques de oyamel que conforman la Biosfera de la mariposa monarca y los esfuerzos que realizan los gobiernos federal y estatal para mantener viva una de las migraciones más importantes e impresionantes del mundo.

Puntualizó que la mariposa monarca recorre cada año 4 mil kilómetros desde Canadá, para hibernar en los bosques de oyamel de Michoacán y del Estado de México, donde se conforma la Reserva de la Biosfera, misma que cuenta con 56 mil 259 hectáreas, de las cuales, 13 mil 554 forman la Zona Núcleo, declaradas en 2008 como Patrimonio Mundial Natural por la Unesco.

Destacó que se han efectuado esfuerzos para mejorar la atención a la población visitante, como es el caso de la obra de electricidad subterránea desarrollada en el Santuario de Sierra Chincua, donde se invirtieron 3.7 millones de pesos estatales.

JVR