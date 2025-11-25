¿Qué carreteras están bloqueadas en Jalisco y Guadalajara hoy 25 de noviembre?

Este lunes 24 de noviembre se llevó a cabo un paro nacional por parte de los transportistas y productores, por lo que se realizaron diversos bloqueos en carreteras y autopistas en el país.

Previamente algunos miembros de ambos sectores habrían anunciado que no se sumarían al paro nacional que había sido anunciado días antes, sin embargo, en Guadalajara y en Jalisco sí se realizaron bloqueos y protestas.

Los paros y protestas por parte de los transportistas y productores se realizaron para ejercer presión sobre las autoridades, para que estas puedan atender sus demandas en cuanto a seguridad y un “sistema económico injusto”.

El paro nacional fue anunciado por el presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), y por el líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), quienes informaron que hicieron una alianza, pues ambos gremios comparten afectaciones tales como la falta de seguridad.

Comunicado ANTAC y FNRCM ı Foto: FB: ANTAC

Carreteras bloqueadas en Jalisco y Guadalajara hoy 25 de noviembre

Pese a que el paro nacional fue este lunes, hoy 25 de noviembre también se registran bloqueos y cortes de circulación en algunas autopistas de Jalisco y Guadalajara, por lo que se deben tomar precauciones ante posibles afectaciones.

Los bloqueos de carreteras que comenzaron este lunes continúan en algunos puntos de la región, y de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de Jalisco (SICT), este martes el cierre de la Autopista México-Guadalajara continúa en el kilómetro 426+000.

🚨Aviso importante: continúa el #cierre de la Autopista #México-#Guadalajara, por manifestantes, en el km 426+000, a la altura de la Caseta de #Ocotlán. Tómelo en cuenta. pic.twitter.com/BP21Cto4xL — @SICT_Jalisco (@jalisco_sict) November 25, 2025

Asimismo, informaron que el cierre de circulación en la Autopista Guadalajara-Colima continúa en Sayula, por lo que recomendaron tomar la carretera libre Colima-Guadalajara como ruta alterna.

Además de estas, también continúan los bloqueos carreteros en Irapuato-Guadalajara en Atotonilco, en La Barca-Atotonilco en La Barca, y en el Ramal de La Barca-Jiquilpan, por lo que las autoridades de la SICT recomiendan evitar estas zonas.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), en algunos puntos del país los cierres de circulación continúan, mientras que en otros ya se está dando un restablecimiento de circulación.

Bloqueos de vialidades transportistas y productores ı Foto: Redes Sociales

Se recomienda a los automovilistas permanecer actualizados con la información proporcionada por fuentes oficiales para evitar retrasos en sus rutas cotidianas, así como tomar precauciones ante los cierres actuales y posibles nuevos cortes o bloqueos de circulación en las vialidades.

