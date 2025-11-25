Siguen bloqueos en algunas carreteras del país HOY 25 de noviembre

Después del mega bloqueo de campesinos y transportistas, que afectó a las principales carreteras del país el lunes 24 de noviembre, algunos puntos en al menos 10 estados del país siguen obstruidos desde la mañana de este martes, pese a que el paro estaba contemplado para durar solo un día.

Medios locales reportaron que, aunque la gran mayoría de bloqueos en carreteras del país se retiraron desde la tarde y noche del lunes, como se pactó originalmente, algunos puntos siguen bloqueados o lo podrían estar a lo largo del día, con cierres parciales y totales.

Bloqueos del lunes 24 de noviembre. ı Foto: Cuartoscuro

Aunque en el mega bloqueo del lunes participaron transportistas y agricultores, la mayoría de los bloqueos que persisten este martes se mantienen a causa de los segundos.

Así, de acuerdo con un reporte del periodista José Luis Morales, los principales puntos en donde persisten los bloqueos este martes 25 de noviembre son:

Tlaxcala: Carr. Los Reyes Zacatepec / Carr. Los Reyes-Zacatepec

Chihuahua: Carr. Camargo - Saucillo

Chihuahua: Carr. Gómez Palacio – Jiménez

Michoacán: Carr. Maravatío – Zapotlanejo

Tamaulipas: Tampico – Cd Mante

Tamaulipas: Carr. Cd. Victoria – Matamoros

Sinaloa: Carr. Culiacán – Las Brisas

Sinaloa: Carr. Culiacán – Los Mochis

Edo de México Z.O.: Carr. México-Puebla

Hidalgo: Carr. Pachuca – Tempoal

Puebla: Carr. Santa Barbara – Izúcar de Matamoros

Puebla: Carr. Amozoc – Teziutlán

Sinaloa: Carr. Mazatlán – Culiacán

Jalisco: Carr. Maravatio – Zapotlanejo

Jalisco: Libre la Barca – Atotonilco (Ent. La Barca, Jal.)

Jalisco: Irapuato – Zapotlanejo

Tamaulipas: Carr. Monterrey – Reynosa

Tamaulipas: Carr. Cd. Valles – Cd Victoria

S.L.P.: Carr. Cd. Valles – S.L.P.

Michoacán: Carr. Briseñas – Sahuayo

Tlaxcala: Carr. Apizaco – Tejocotal

Hidalgo: Lib. Arco Norte

Michoacán: Carr. Jiquilpan – Morelia

Baja California: Carr. Mexicali – S.L.R.C.

Guanajuato: Carr. Querétaro – León.

S.L.P.: Carr. SLP – Matehuala

Edo. Méx.: Carr. Pachuca – Tuxpan

Hidalgo: Carr. Pachuca – Tuxpan

Jalisco: Carr. Acatlán de Juárez – Colima

Chihuahua: Carr. Cd. Juarez – Janos

Chihuahua: Carr. Chihuahua – Cd Juarez

Les comparto el reporte, actualizado esta mañana, que manda Comunicaciones y Transportes sobre los bloqueos de ayer.



Prácticamente levantados todos los bloqueos, exceptuando en Chihuahua, Jalisco, Michoacán, que se mantienen bloqueos parciales y totales.



— José Luis Morales (@JLMNoticias) November 25, 2025

Aunque la mayoría de estos puntos afectados son cierres locales que no contemplan un mayor impacto en el tránsito por carreteras federales, algunos sí podrían ocasionar problemas, como el cierre programado en Arco Norte.

Por otro lado, líderes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) advirtieron que podrían seguir los bloqueos si no se llega a un acuerdo claro con el Gobierno federal.

