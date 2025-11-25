Siguen bloqueos en algunas carreteras del país HOY 25 de noviembre

Después del mega bloqueo de campesinos y transportistas, que afectó a las principales carreteras del país el lunes 24 de noviembre, algunos puntos en al menos 10 estados del país siguen obstruidos desde la mañana de este martes, pese a que el paro estaba contemplado para durar solo un día.
Medios locales reportaron que, aunque la gran mayoría de bloqueos en carreteras del país se retiraron desde la tarde y noche del lunes, como se pactó originalmente, algunos puntos siguen bloqueados o lo podrían estar a lo largo del día, con cierres parciales y totales.
Aunque en el mega bloqueo del lunes participaron transportistas y agricultores, la mayoría de los bloqueos que persisten este martes se mantienen a causa de los segundos.
Así, de acuerdo con un reporte del periodista José Luis Morales, los principales puntos en donde persisten los bloqueos este martes 25 de noviembre son:
- Tlaxcala: Carr. Los Reyes Zacatepec / Carr. Los Reyes-Zacatepec
- Chihuahua: Carr. Camargo - Saucillo
- Chihuahua: Carr. Gómez Palacio – Jiménez
- Michoacán: Carr. Maravatío – Zapotlanejo
- Tamaulipas: Tampico – Cd Mante
- Tamaulipas: Carr. Cd. Victoria – Matamoros
- Sinaloa: Carr. Culiacán – Las Brisas
- Sinaloa: Carr. Culiacán – Los Mochis
- Edo de México Z.O.: Carr. México-Puebla
- Hidalgo: Carr. Pachuca – Tempoal
- Puebla: Carr. Santa Barbara – Izúcar de Matamoros
- Puebla: Carr. Amozoc – Teziutlán
- Sinaloa: Carr. Mazatlán – Culiacán
- Jalisco: Carr. Maravatio – Zapotlanejo
- Jalisco: Libre la Barca – Atotonilco (Ent. La Barca, Jal.)
- Jalisco: Irapuato – Zapotlanejo
- Tamaulipas: Carr. Monterrey – Reynosa
- Tamaulipas: Carr. Cd. Valles – Cd Victoria
- S.L.P.: Carr. Cd. Valles – S.L.P.
- Michoacán: Carr. Briseñas – Sahuayo
- Tlaxcala: Carr. Apizaco – Tejocotal
- Hidalgo: Lib. Arco Norte
- Michoacán: Carr. Jiquilpan – Morelia
- Baja California: Carr. Mexicali – S.L.R.C.
- Guanajuato: Carr. Querétaro – León.
- S.L.P.: Carr. SLP – Matehuala
- Edo. Méx.: Carr. Pachuca – Tuxpan
- Hidalgo: Carr. Pachuca – Tuxpan
- Jalisco: Carr. Acatlán de Juárez – Colima
- Chihuahua: Carr. Cd. Juarez – Janos
- Chihuahua: Carr. Chihuahua – Cd Juarez
Aunque la mayoría de estos puntos afectados son cierres locales que no contemplan un mayor impacto en el tránsito por carreteras federales, algunos sí podrían ocasionar problemas, como el cierre programado en Arco Norte.
Por otro lado, líderes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) advirtieron que podrían seguir los bloqueos si no se llega a un acuerdo claro con el Gobierno federal.
