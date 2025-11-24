Transportistas descartan motivaciones políticas para bloqueos y desmienten convocatoria a diálogo en Segob

Productores y transportistas bloquearon la autopista Arco Norte, para exigir un precio de garantía por tonelada de maíz y seguridad en carreteras.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), que mantiene bloqueos en diversas carreteras del país, desmintió este lunes haber sido convocada oficialmente a la mesa de diálogo anunciada por la Secretaría de Gobernación (Segob) para las 13:00 horas, y reiteró que sus protestas responden exclusivamente a la urgencia de trabajar sin riesgo de ser víctimas de robos, extorsiones, desapariciones o asesinatos.

En un mensaje directo a las autoridades, los transportistas subrayaron que sus acciones no tienen motivaciones políticas ni buscan perjudicar a la ciudadanía, sino visibilizar una realidad que enfrentan diariamente: hombres y mujeres del volante que salen a ganarse la vida y terminan siendo víctimas de la delincuencia organizada en las carreteras.

“Si garantizan que podamos trabajar sin que nos maten, muchos votaríamos por ustedes”, expresaron los transportistas.

Los manifestantes advirtieron que la inseguridad en las carreteras no solo afecta al sector del autotransporte, sino a cualquier persona que transite por vías controladas por el crimen organizado, donde la extorsión y la violencia se han convertido en una constante que pone en riesgo la vida y el sustento de miles de familias.

Rosa Icela Rodríguez acusa motivos políticos en bloqueos

Más temprano, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, descartó cualquier justificación para los bloqueos carreteros que mantienen grupos de transportistas y productores agrícolas en al menos nueve entidades del país, y advirtió que detrás de las protestas podrían existir intereses políticos de la oposición.

En conferencia de prensa en la sede de Gobernación, señaló directamente que las dos organizaciones que encabezan las manifestaciones la ANTAC y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), tienen vínculos con partidos como PRI y el PAN, y cuestionó las intenciones del movimiento cuando, aseguró, el Gobierno Federal ha mantenido canales de diálogo permanentes con ambos sectores.

Respecto a los productores del campo, la secretaria enfatizó que sus principales preocupaciones giran en torno a la Ley de Aguas, tema que, aclaró, aún no ha sido aprobado y continúa en debate legislativo.

“La Ley de Aguas no ha sido aprobada y el debate continúa abierto en la Cámara de Diputados”, explicó, al añadir que existe un foro legislativo donde participan todas las partes involucradas, incluida la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La funcionaria federal reveló que tan solo en las últimas tres semanas se han celebrado más de 200 reuniones entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y diversas organizaciones campesinas.

En el caso de los transportistas, Rodríguez Velázquez destacó que desde hace varios meses operan mesas de trabajo con la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), enfocadas en temas de seguridad carretera y protección de mercancías y operadores. Desde 2018, precisó, se han realizado 316 reuniones con líderes del sector.

“Si ya están caminando los acuerdos, las demandas están siendo atendidas. ¿Qué cosa es lo que hay atrás? Hay quienes pertenecen al PRI, al PAN”, cuestionó.

La funcionaria convocó a los grupos inconformes a acudir a la mesa de diálogo programada a las 13:00 horas , y les exhortó a no obstaculizar el libre tránsito ni afectar servicios esenciales como movilidad, salud, abasto o acceso a comunidades.

cehr