Van 122 detenidos tras refuerzo del Plan Michoacán; 17, ligados al crimen organizado

Resultado del reforzamiento de la estrategia de seguridad establecida en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, 122 personas relacionadas con actividades ilícitas han sido detenidas, de las cuales, con base en investigaciones, 17 se encuentran vinculadas con la delincuencia organizada, así lo destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Explicó que desde el pasado 10 de noviembre, fecha en que se fortalecieron los trabajos coordinados entre los gobiernos de México y Michoacán, las operaciones de las corporaciones han permitido avanzar en el combate al delito, deteniendo a generadores de violencia en diversos puntos de la entidad.

El gobernador refirió que de manera permanente se desarrollan acciones conjuntas entre las corporaciones de seguridad, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad estatal.

Señaló que en dicho periodo se han asegurado 56 armas de fuego y más de 6 mil 600 cartuchos útiles, lo cual muestra un avance firme de las labores en materia de seguridad.

Ramírez Bedolla resaltó que, con el despliegue de más de 10 mil agentes estatales y federales, se ha logrado debilitar las estructuras de organizaciones criminales, ya que, durante los 15 días transcurridos del Plan Michoacán se han asegurado alrededor de 400 kilogramos de metanfetamina, sustancias que ahora han sido retiradas de las calles y del alcance de la población.

Agradeció el apoyo que han brindado a Michoacán la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como los integrantes del Gabinete de Seguridad.

JVR