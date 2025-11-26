Alcalde de Celaya admite haberse reunido con crimen organizado

El alcalde de Celaya, Guanajuato, Juan Miguel Ramírez Sánchez, admitió haberse reunido con el crimen organizado previo a tomar posesión de su cargo, cuando aún era alcalde electo.

En entrevista con medios de comunicación locales, informó que durante la reunión se le pidió dinero y posiciones dentro del gabinete, sin embargo, negó que llegará a algún acuerdo con los delincuentes.

Aseguró que, en su momento, informó al gobierno federal sobre este acercamiento con el grupo delictivo.

“Cuando salimos de esta reunión, la persona que me llevó me dijo que nos iban a matar”, dijo al ser cuestionado.

Alcalde de Celaya admite reunión con crimen organizado



El morenista Juan Miguel Ramírez reconoció haberse reunido con miembros de un grupo criminal que le exigieron dinero y puestos en su gabinete



Asegura no haber llegado a acuerdos con ellos



Ramírez Sánchez explicó que no creyó importante comentar sobre la reunión, pues al momento “ya pasó un año” de aquella situación.

Cuestionado sobre si ha recibido amenazas en su contra, comentó que en fechas recientes “alguien de los medios” le pasó una llamada del crimen organizado en la que, de acuerdo con el alcalde, le dijeron “cosas” entre las que de nueva cuenta le ofrecieron trabajar juntos.

El alcalde aseguró que se mantendrá al margen del crimen organizado: “yo no vengo a combatirlo o a enfrentarlo, pero tampoco a que la ciudadanía no tenga protección”.

Respecto a la decisión de su hija de renunciar al cargo de Directora de Cultura del municipio de Tarimoro, confirmó que se dio luego de que recibiera amenazas y “especies de ataques”.

Juan Miguel Ramirez Sanchez ı Foto: Facebook Juan Miguel Ramírez Sánchez

El presidente municipal dijo que tampoco quiere que le pase nada a su familia, por lo que, si en algún momento la situación se volviera complicada, sacaría a sus seres queridos de Celaya y el seguiría trabajando.

“Sé los riesgos que lleva esta decisión y los he asumido”, declaró el presidente quien también explicó que algunos miembros de su familia cuentan con seguridad proporcionada por el gobierno federal.

“En función de lo que ellos ven a veces aumenta, llegó un momento en el que yo tenía dos equipos de seguridad federales, ahora tengo uno”, explicó.

