Apertura de Hyatt Place Cancún Airport representa más empleos, crecimiento y prosperidad compartida: Mara Lezama

Con la presencia de Christophe Lorvo, vicepresidente de Área para México y General Manager del Hyatt Regency Mexico City, y de Charles El-Mann, Director de Parks Hospitality Holdings, la gobernadora Mara Lezama Espinosa participó en la inauguración del Hotel Hyatt Place Cancún Airport, un nuevo proyecto desarrollado por Parks Hospitality Holdings (PHH) y operado por Hyatt Hotels Corporation, que representa una oportunidad directa para el bienestar y desarrollo de las familias quintanarroenses.

En la ceremonia de corte de listón, la Gobernadora señaló que cada inversión que llega a Quintana Roo “abre una puerta para el bienestar de nuestra gente”, y subrayó que este hotel es ejemplo de un proyecto con “rostro humano y futuro para las familias que dependen del turismo y trabajan todos los días por salir adelante”.

La inauguración del Hyatt Place Cancún Airport genera más de 500 empleos directos e indirectos ı Foto: Especial

Mara Lezama agradeció a Parks Hospitality Holdings y a Hyatt Corporation por confiar en el estado, recordando que la confianza empresarial se construye con resultados y estabilidad. Afirmó que Quintana Roo ofrece certidumbre y una visión de largo plazo desde un gobierno humanista con corazón feminista que impulsa el crecimiento con justicia social.

TE RECOMENDAMOS: Con anuncio del Fondo InnovaTecNM Hidalgo se consolida como punto de encuentro para la innovación y el talento tecnológico

Resaltó que el hotel se ubica en el corazón de la zona aeroportuaria, uno de los puntos más dinámicos del destino, que de enero a septiembre registró más de 22 millones de pasajeros.

La Gobernadora destacó que la nueva infraestructura fortalece la competitividad del estado al ampliar la oferta turística orientada a viajeros de negocios, reuniones y descanso.

El hotel de 156 habitaciones generará 40 empleos directos y 500 indirectos, lo que, dijo, representa historias de vida con nuevas oportunidades: mujeres que podrán lograr independencia económica, jóvenes que accederán a capacitación y proveedores locales que se integrarán a la cadena de valor.

“Aquí es donde la prosperidad compartida toma todo su sentido, porque este hotel no solo abre puertas para quienes ya están en el sector, sino también para quienes buscan una oportunidad de incorporarse al mercado laboral. Cada nueva posición representa estabilidad económica, ingreso seguro y la posibilidad de que más familias construyan un futuro con dignidad”, explicó Mara Lezama.

Uno de los aspectos que la Gobernadora subrayó con mayor entusiasmo fue que la dirección del hotel está a cargo de una mujer, Andrea Medina, cuyo liderazgo envía un mensaje inspirador a niñas y jóvenes del estado.

También reconoció la coordinación con el Ayuntamiento de Benito Juárez y su presidenta, Ana Paty Peralta, destacando que cada avance en Cancún se sostiene en el trabajo conjunto. “Cada acción en Cancún se sostiene en la coordinación, en el diálogo y en la visión de que este municipio es el motor turístico del país”, citó.

La titular del Ejecutivo afirmó que el nuevo Hyatt Place es un mensaje claro para el mundo: “En Quintana Roo se invierte porque hay rumbo, certidumbre y un compromiso profundo con el desarrollo inclusivo”.

Finalmente, celebró que el proyecto contribuirá a un estado competitivo y moderno que respeta su identidad y apuesta por la sostenibilidad. “Me emociona pensar en las historias que van a comenzar aquí”, dijo al concluir, deseando una larga y próspera trayectoria al nuevo hotel.

Christophe Lorvo explicó que el nuevo Hyatt Place Cancún Airport, el primero cerca de un aeropuerto de México, está ubicado estratégicamente a pocos minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún dedicado al sector de los negocios. Agradeció el compromiso de sus colaboradores, quienes hicieron un trabajo excepcional.

Expresó su agradecimiento a Mara Lezama por acompañarlos en esta inauguración y por darles la bienvenida en Cancún.

Por su parte, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña, destacó que este nuevo hotel representa nuevas opciones para generar bienestar y prosperidad para los benitojuarenses.

Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo, afirmó que con esta nueva infraestructura Quintana Roo sigue consolidándose como el líder turístico. Agradeció a Grupo Hyatt por confiar en la entidad y contribuir a generar prosperidad compartida.

También estuvo en el presídium el magistrado Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL