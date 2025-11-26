Hidalgo se consolida como punto de encuentro para la innovación y el talento tecnológico.

El estado de Hidalgo se consolidó como un punto de encuentro para la innovación y el talento tecnológico durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien anunció la creación del Fondo InnovaTecNM, un nuevo instrumento que comenzará a operar en 2026 para impulsar proyectos desarrollados por estudiantes del Tecnológico Nacional de México (TecNM).

Al respecto, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, aseguró que encuentros como este demuestran que “en cada rincón de la patria existen talentos, personas que estudian, que se preparan y que enfrentan el presente y el futuro de una mejor manera”. Destacó que Hidalgo cuenta con un robusto sistema de educación superior listo para aprovechar los proyectos estratégicos anunciados por la presidenta, como el tren de pasajeros México–Pachuca, el Plan Hídrico y los Polos de Bienestar.

Durante el encuentro, se destacó que este fondo permitirá que los proyectos cuenten con registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), garantizando que las y los jóvenes creadores sean los titulares de las patentes de sus desarrollos, donde el objetivo es que la creatividad inventiva de las y los estudiantes, contribuya a hacer de México una potencia científica y tecnológica.

La Presidenta @Claudiashein acompaña esta jornada en la que la innovación y el trabajo colaborativo marcan el ritmo del día en Hidalgo. En la Cumbre InnovaTecNM 2025, Pachuca se convierte en un punto de encuentro lleno de proyectos, diálogo y energía. #HidalgoPotenciaEnMarcha… pic.twitter.com/twkwiqfGQg — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) November 26, 2025

En ese sentido, Sheinbaum enfatizó que uno de los legados más importantes de su administración será fortalecer la educación: “Uno de mis sueños es que todas y todos los jóvenes que deseen estudiar la universidad o el tecnológico, lo puedan hacer”. Anunció que su gobierno continúa ampliando la infraestructura educativa con más preparatorias, universidades y tecnológicos para asegurar oportunidades equitativas en todo el territorio nacional.

En su mensaje, la mandataria reiteró su visión de convertir a México en una potencia científica y tecnológica, con soberanía en sectores estratégicos. Mencionó proyectos insignia en desarrollo, como el vehículo eléctrico Olinia, que estará listo en 2026 y en el que colaboran más de 70 especialistas del TecNM y del IPN, así como un satélite mexicano, un vehículo no tripulado, un sistema de medición climática del Pacífico y el taller nacional de diseño de semiconductores Kutsari.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, sostuvo que los tecnológicos deben ser espacios donde quepa la diversidad del país y donde la educación siga transformando vidas. Señaló que el InnovaTecNM dará seguimiento y acompañamiento técnico a los proyectos, para fortalecer su impacto en el desarrollo regional.

El director general del TecNM, Ramón Jiménez López, informó que en la edición 2025 del InnovaTecNM se registraron más de 5 mil 600 proyectos, con la participación de 26 mil estudiantes y 8 mil asesores en su etapa local. La fase nacional, que se celebrará del 25 al 28 de noviembre de 2025 en el Instituto Tecnológico de Pachuca, reunirá a 2 mil 200 participantes de 159 institutos con 275 proyectos finalistas en seis categorías que van desde la electromovilidad hasta la sostenibilidad y el cambio climático.

Con este anuncio, Hidalgo reafirma su papel como un estado donde convergen la innovación, la preparación académica y el talento que está construyendo el futuro científico y tecnológico de México.

JVR