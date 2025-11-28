Explosión por pirotecnia destruye viviendas en Pesquería; deja una persona muerta y varios heridos

El estallido se asocia de forma preliminar al almacenamiento de pirotecnia en vivienda

La noche del viernes 28 de noviembre de 2025 se registró una explosión, presuntamente provocada por pirotecnia almacenada en una vivienda, que consumió varias casas en la colonia Los Olmos del municipio de Pesquería; al menos una persona perdió la vida y varias resultaron heridas.

De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil de Nuevo León, el estallido ocurrió alrededor de las 20:43 horas, Al arribar al domicilio, los cuerpos de emergencia identificaron fuego activo y detonaciones intermitentes y procedieron a acordonar la zona.

Informaron que el siniestro habría iniciado al interior de una vivienda donde se acumulaba pirotecnia. La explosión no solo devastó esa casa, sino que también alcanzó inmuebles cercanos. Al momento, se reportan tres personas lesionadas y cuatro viviendas consumidas por el fuego.

Vecinos de la zona difundieron videos con los momentos posteriores a las explosiones, en los que se observan llamas, humo denso y habitantes corriendo alarmados mientras se escucha el estruendo. Versiones preliminares señalan la posibilidad de hasta seis casas afectadas, aunque las autoridades aún no confirman la cifra exacta.

Las instituciones de auxilio afirmaron que continuarán revisando la zona para descartar riesgos adicionales y levantar peritajes que permitan determinar con precisión la causa del estallido y la dimensión del daño.

Este trágico incidente vuelve a poner el foco en los riesgos que representa el almacenamiento de pirotecnia en viviendas particulares; una práctica que, aunque prohibida o regulada, persiste en algunas zonas.

Asimismo, destacaron que las consecuencias no sólo son materiales, pues al momento se reportó el fallecimiento de una persona.

Mientras tanto, autoridades locales y vecinos aguardan más información sobre el número exacto de heridos, su estado de salud y el avance de las investigaciones correspondientes.

