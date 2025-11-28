Oaxaca, SEP y Sección XXII alcanzan acuerdos en beneficio de la niñez y del magisterio

Alcanzan Gobierno de Oaxaca-SEP-Sección XXII acuerdos en beneficio de la niñez y del magisterio.

El Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) alcanzaron acuerdos en materia laboral, educativa y de justicia; en la Mesa de Trabajo Tripartita celebrada este jueves y viernes.

En esta reunión, que contó con la presencia del Gobernador Salomón Jara Cruz, del titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo y la dirigencia sindical; predominó el diálogo constructivo que, tras 16 horas, derivó en consensos en beneficio de la niñez y de la base magisterial.

Entre estos, se convino el pago del servicio de energía eléctrica para todas las escuelas de educación básica del estado y la pronta instalación de una Mesa de Justicia que permita la reparación de daños a víctimas de diferentes procesos.

El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero Pérez, informó que, también, se abordaron asuntos específicos de cada uno de los niveles educativos, desde Educación Inicial hasta Formadores de Docentes, en seguimiento a acuerdos tomados en la anterior Mesa Tripartita del pasado 24 de octubre.

Al concluir este encuentro, realizado en Ciudad Administrativa, en el municipio de Tlalixtac de Cabrera; el funcionario detalló que, en el caso de las primarias, se ratificó la autorización de la recategorización de 103 personas supervisoras y 28 jefas de sector de ese nivel.

Estos asuntos, agregó, serán financiados con los 800 millones de pesos autorizados por el Gobierno Federal y serán pagados en la primera quincena de febrero del 2026.

Montero Pérez reconoció la disposición al diálogo mostrada por la dirigencia de la Sección XXII y subrayó el interés, tanto de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como del Gobernador Salomón Jara, para mejorar las condiciones laborales de las y los maestros oaxaqueños, como una vía para elevar la calidad de la educación.

JVR