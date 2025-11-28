Senderos Seguros y Cimientos de Esperanza llegan a colonias olvidadas de Ecatepec.

Tres calles, con más de un kilómetro de longitud total, fueron pavimentadas con concreto hidráulico por el gobierno de Ecatepec en la colonia Playa Golondrinas, una de las comunidades con mayores rezagos del municipio.

“Tuvimos que esperar más de dos décadas”, afirmó Marcos Catana Domínguez, habitante de la comunidad, cuya calle fue pavimentada por primera vez con el programa Cimientos de Esperanza Mano a Mano, donde autoridades municipales aportan los materiales y los colonos la mano de obra.

Faustino de la Cruz Pérez, secretario del Ayuntamiento, cortó el listón inaugural y recorrió las tres calles acompañado de colonos y autoridades municipales, al tiempo que recordó que Playa Golondrinas fue creada hace 28 años y desde entonces sus pobladores pugnan por servicios e infraestructura adecuados.

Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, informó que Cerrada Gaviotas tiene 120 metros lineales, Playa Azul 415 y Playa Golondrinas 490, lo que en total suma 1.025 kilómetros lineales de concreto hidráulico, con inversión de tres millones 101 mil 856.16 pesos, aunque con una empresa el costo sería de más de nueve millones de pesos, lo que representa ahorro de seis millones.

Clara Antonio Montesinos Hernández, habitante de Playa Jacarandas, dijo que desde hace 14 años habita el lugar y en temporada de lluvia tenían que caminar entre el lodo; “no podían entrar los taxis, si nos enfermábamos una ambulancia tampoco entraba, carecíamos de muchas cosas”, relató.

Autoridades de Ecatepec también inauguraron un Sendero Seguro en avenida México y calle Turquía, colonia Olímpica 68, las cuales fueron “bacheadas” y donde instalaron 65 luminarias para que la población transite con mayor seguridad, sobre todo mujeres, niñas y personas adultas mayores.

De la Cruz Pérez afirmó que se trata de un Sendero Seguro más, lo que representa dignificar la vía pública y forma parte de la estrategia de seguridad impulsadas por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

Patricia Jorge Martínez y Leticia Franco, colona y subdelegada de la colonia Olímpica 68, respectivamente, agradecieron a Cisneros Coss por la creación de este Sendero Seguro, que brinda mayor seguridad a la población.

