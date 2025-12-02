Durango alcanza presupuesto histórico tras crecimiento financiero de 28%

Autoridades destacan estabilidad con la política de "Balance Cero" y un manejo sin déficit.

El Gobierno del Estado de Durango presentó el proyecto de Presupuesto de Egresos 2026, que asciende a 51 mil 550 millones de pesos, la cifra más alta registrada para la entidad y que representa un crecimiento acumulado de 28 por ciento desde 2022, año de inicio de la actual administración.

El paquete económico fue entregado al Congreso local para su análisis y discusión.

De acuerdo con la información compartida por el Gobernador del estado Esteban Villegas, el incremento del presupuesto se explica en parte por el aumento de recursos federales, principalmente por un crecimiento estimado de 1,200 millones de pesos en participaciones, así como por un mayor orden en la recaudación estatal y contención del gasto corriente.

Para 2026 no se contemplan impuestos nuevos, ni el regreso de la tenencia vehicular, tampoco la contratación de deuda adicional.

El proyecto mantiene el esquema denominado por el gobierno estatal como “Balance Cero”, que implica presupuestar únicamente los recursos disponibles sin generar déficit.

Autoridades señalaron que con ello se busca sostener un manejo financiero estable y evitar endeudamientos. El planteamiento permitirá financiar distintos programas y obras con recursos propios, señalaron.

En el desglose sectorial, el documento propuesto prevé incrementos en áreas consideradas prioritarias.

Para infraestructura pública se proyecta una bolsa aproximada de 2 mil millones de pesos con recursos estatales, además de obras ya programadas con financiamiento federal.

En educación, el presupuesto crecería alrededor de 17 por ciento respecto al año previo, con el fin de cubrir nómina, mantenimiento y mejoras en planteles.

Para el sector salud, la administración estatal estima más de 3 mil millones de pesos, destinados a fortalecer servicios, equipamiento médico y continuar proyectos hospitalarios.

En materia de seguridad pública se propone una asignación cercana a 1,400 millones de pesos, con recursos orientados a equipamiento, patrullas y tecnología.

En el campo, el presupuesto para 2026 considera incrementos para apoyos directos, tecnificación y programas de productividad agrícola.

En bienestar social se contemplan ampliaciones en programas dirigidos a familias de bajos ingresos, personas con discapacidad y entrega de insumos escolares.

