“Feria de la Virgen se ha convertido en fiesta estatal” para Zacatecas

La Feria de la Virgen de Guadalupe, una de las celebraciones más emotivas y tradicionales de Zacatecas, espera en su edición 2025 una derrama económica de aproximadamente 70 millones de pesos y una afluencia de 200 mil asistentes, de acuerdo con la estimación del alcalde de Guadalupe, José Saldívar Alcalde.

En entrevista con La Razón, Pepe Saldívar, como se conoce al presidente municipal, subrayó que la Feria de Guadalupe, que arrancará el próximo viernes y cerrará el 14 de diciembre, ha cobrado gran relevancia en los últimos tiempos, pues pasó de ser una feria regional a una estatal, a la que acuden visitantes de otros municipios y de otras entidades.

El Dato: EL CENSO de Población del Inegi del 2020 contabiliza 211 mil 740 habitantes en Guadalupe, de los cuales el 48.39 por ciento son hombres y el 51.61 por ciento, mujeres.

Destacó que la feria contará con la presencia de artistas de talla internacional y música de todos los géneros y para todos los gustos.

También resaltó que Guadalupe fue de los primeros municipios en el país, y el primero en el estado de Zacatecas, en donar las extensiones territoriales para el despliegue del programa que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum referente a la vivienda.

Además de donar terrenos para dicho proyecto, también el municipio cedió terrenos para la construcción del Hospital de Alta Especialidad del IMSS, obra en materia de salud más importante en los últimos 15 años en Zacatecas.

Al preguntarle sobre su posible aspiración para competir y buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Zacatecas en el 2027, el alcalde mencionó que por ahora está enfocado en trabajar por el municipio de Guadalupe.

¿Cómo benefician estos dos grandes proyectos que ha anunciado la Presidenta Claudia Sheinbaum, que se van a construir en el municipio de Guadalupe: el Hospital de Alta Especialidad del IMSS y el Programa de Vivienda para el Bienestar?

Eso es muy interesante para nosotros los guadalupenses y para el estado en general. Primeramente, fuimos de los primeros municipios en el país y el primero en el estado en donar las extensiones territoriales correspondientes para el programa de la Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, de las casas para el bienestar en sus dos vertientes, porque unas son las que está construyendo el Infonavit para quienes tienen acceso a esa prestación y otras son las que está construyendo la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) para quienes no tienen esa prestación.

En cuanto al Hospital de Alta Especialidad, es la obra en materia de salud más importante en los últimos 15 años en el estado de Zacatecas; no existe un hospital de esta magnitud. Es una inversión de aproximadamente cinco mil millones de pesos en cuanto a la obra y equipamiento de ese hospital, con 216 camas con 42 especialidades en una extensión territorial de siete hectáreas; es decir, 70 mil metros cuadrados que donó también el municipio y que, al igual que las casas para el bienestar, tuvieron que ser extensiones territoriales idóneas, urbanas con conectividad y con servicios.

Sabemos que viene un evento importante, que es la Feria de la Virgen. Háblenos de ello.

Hablando de la cuestión de los municipios, sí, porque Guadalupe ha crecido muchísimo y merece una buena feria; ya es la edición número 46 de una feria que empezó como una feria regional. Debido al crecimiento que ha tenido el municipio de Guadalupe, se ha convertido en una fiesta estatal, en donde nos visitan de otros municipios.

Con cartel de lujo…

Empezamos este viernes con la presentación de Manuel Medrano, un cantautor colombiano de talla internacional. Vamos a tener un jardín lleno, Jardín Juárez de Guadalupe, en el escenario de Santoni, porque también, hay que decirlo, que muchas empresas por la confianza que ha dado el municipio de Guadalupe a las inversiones privadas, también se han unido a la aportación con patrocinios.

¿Cuál va a ser la derrama económica?

La derrama económica es de aproximadamente 70 millones de pesos, con una afluencia general de 200 mil visitantes ahí en Guadalupe y de lo que llega de otras entidades que nos visitan.

¿Nada de corridos tumbados?

No, nosotros siempre estamos viendo, sí, por todos los géneros, pero cuidando el tema justo de lo que acabas de comentar.

En el tema de las obras, ¿qué otras, o inversiones, se esperan para el municipio en los próximos años? Sobre todo, con uso de fondos federales que, recientemente, tengo entendido, se le dio una asignación del 30 por ciento para proyectos hídricos.

Eso es muy importante. Hace aproximadamente un año que estuvimos con la Presidenta de la República, aquí en la Ciudad de México, en donde nos invitaron a todos los presidentes municipales, en compañía de los gobernadores de los estados, y con parte del Gabinete de la Presidenta, se nos habló de diversos temas.

Yo me quedé con la mayoría de ellos y los cuales estamos haciendo en Guadalupe. Uno fue que del fondo federal tres, Fondo de Infraestructura Social, el 30 por ciento lo invirtiéramos, lo destináramos, lo etiquetáramos nosotros, exclusivamente a obras hídricas.

¿Por qué? Porque aquí hay que recordar que el asunto del agua no es un tema local, ni de un estado, ni del país, ni de Latinoamérica; es un asunto global y nosotros tenemos que pensar, desde lo local, cómo ayudar. Invertimos ese 30 por ciento en materia hídrica y en campañas del cuidado del agua en Guadalupe. También, todo lo que tiene que ver con infraestructura social básica, y me refiero a la educación, me refiero a calles bien pavimentadas, y lo vamos a seguir haciendo en el 2027, con la responsabilidad que amerita el cuidado del recurso federal que nos llega a los municipios.

¿Cómo se ve de aquí al 2027? Siendo morenista, siendo zacatecano de cepa, cualquiera supondría que va a aspirar a un cargo de un nivel mayor. ¿Cómo se ve para el 2027 o la víspera del 2027?

Yo lo que veo para el 2027 es a un servidor trabajando desde Guadalupe; estar, como lo he estado haciendo. Veo el día a día, no veo el más allá. Yo soy de las personas que piensan que, si ven más allá al horizonte, descuidan el día a día y al final del día no existe bien lo del día a día y a lo mejor no se te puede dar lo que algunos alcanzan a ver al horizonte.

¿Le interesa la gubernatura?

Lo que me interesa es Guadalupe; me interesa sentar las bases de un Guadalupe sólido financieramente hablando, porque recibimos deudas de administraciones del 2018 para atrás, muy importantes, muy elevadas, que muchos pensarían que era imposible gobernar con esas deudas. En aquel momento su servidor era secretario de Gobierno de Guadalupe; logramos sacar el barco adelante, logramos pagar deudas heredadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Instituto Mexicano del Seguro Social.

¿Qué relación tiene usted con la familia Monreal, que ha sido una familia por años que ha dirigido, que ha tenido los hilos de la política en sus manos durante mucho tiempo y es un factor fundamental de decisión para las cuestiones políticas?

Bueno, es una familia que conozco de hace mucho tiempo, y te voy a decir por qué, en algunos detalles personales. Mi padre, que en paz descanse, el arquitecto Rubén Saldívar Montalvo, que precisamente estudió aquí en la Ciudad de México, él fue egresado como ingeniero arquitecto, fue el director de Desarrollo Urbano en el sexenio del doctor Ricardo Monreal Ávila. Mi maestro de derecho administrativo, catedrático, con el que aprendí, mi maestro Eulogio Monreal Ávila, también es hermano del actual gobernador del estado.