Libia Dennise García Muñoz Ledo, entre los primeros 5 gobern@dores mejor evaluados de México

La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, fue evaluada como una de las cinco mejores gobernadoras y gobernadores de México, de acuerdo con la firma CE Research, en su edición de diciembre del 2025.

Muestra de la encuesta. ı Foto: Especial.

La evaluación fue realizada, como en mediciones anteriores, conforme a un análisis del desempeño que las y los gobernadores han tenido en rubros como seguridad, salud, combate a la pobreza, creación de empleo, manejo de las finanzas públicas y la capacidad de gobierno, según CE Research.

De esta forma, Libia Dennise García Muñoz Ledo es la mejor mandataria estatal evaluada que encabeza un gobierno panista, con un 75 por ciento de aprobación.

TE RECOMENDAMOS: Impacto de la violencia regional Escala pleito entre Zacatecas y SLP por la localización de 9 cadáveres

La encuesta de CE Research se realizó a través de 19 mil 200 llamadas telefónicas, 600 por cada estado de la República Mexicana.

Fecha de levantamiento, del 23 al 30 de noviembre de 2025.

Hace apenas dos semanas, la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, entregó al Congreso del Estado el Paquete Fiscal 2026, cumpliendo con el mandato constitucional y con el compromiso de construir un gobierno responsable, transparente y cercano a la ciudadanía.

“El Paquete Fiscal que hoy presento es un mensaje claro de hacia dónde queremos llevar a Guanajuato. Porque este no es solo el presupuesto del gobierno, es, sobre todo, el presupuesto de la gente y la confirmación de que Guanajuato está avanzando con fuerza, con esperanza y con el corazón puesto en la ciudadanía”, afirmó en su momento Libia Dennise García Muñoz Ledo, como muestra de su interés por encabezar un gobierno en beneficio de los habitantes de Guanajuato.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR