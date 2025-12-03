Lorena Cuéllar inaugura instalaciones de la SSC y de la Academia de Formación policial.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, inauguró las nuevas instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Academia de Formación, Capacitación y Profesionalización en Seguridad Pública, espacios que, con una inversión de 229 millones 557 mil pesos, consolidan la estrategia de seguridad y dignifican la labor policial en el estado.

Desde la Ciudad de la Seguridad, la titular del Ejecutivo estatal destacó que, con inversión en infraestructura, tecnología, inteligencia y, sobre todo, en el fortalecimiento humano, se garantiza la paz en Tlaxcala, un compromiso que asumió al inicio de su administración.

“Desde el inicio de mi gobierno propusimos cuidar la paz en Tlaxcala, y hoy puedo decir con la verdad que lo hemos cumplido. Durante estos cuatro años consolidamos una estrategia integral que combina inteligencia, tecnología, infraestructura y sobre todo la fuerza humana y ética de nuestros cuerpos de seguridad. Gracias a ello, Tlaxcala es hoy el estado con menos delitos en el país; incluso, por encima de entidades que históricamente eran sinónimo de tranquilidad”, resaltó.

Cuéllar Cisneros subrayó que las nuevas instalaciones, que forman parte de la Ciudad de la Seguridad, representan un avance histórico en la entidad al ofrecer espacios dignos y modernos para la capacitación y formación de los elementos de seguridad, quienes, dijo, son el “corazón de la estrategia de seguridad” en el estado.

“Aquí se formarán generaciones con valores, con disciplina y perspectiva de derechos humanos. Aquí se forjarán servidores públicos con vocación de paz”, puntualizó.

Cuéllar Cisneros indicó que, a cuatro años de su administración, el 96 por ciento de la fuerza policial está certificada, se mejoró el salario de más de 2 mil policías estatales en un 40 por ciento; se entregaron 200 viviendas, 14 mil uniformes tácticos, nuevas patrullas y equipamiento de última generación.

“Tlaxcala necesita de policías, mujeres y hombres comprometidos, capacitados, certificados con las mejores instalaciones y equipos, pero también necesita una sociedad comprometida, una sociedad que aporte, que ayude para que siga siendo Tlaxcala ese estado que nos enorgullece tanto y que podamos seguir con menos delitos del país”, subrayó.

La mandataria estatal indicó que, con la creación del Consejo Estatal de Paz y los 60 consejos municipales y la Red de Mujeres Tejedoras de Paz, se fortalece la estrategia nacional que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “porque la seguridad también se teje desde el corazón de las comunidades”.

Por su parte, el titular de la SCC, Alberto Martín Perea Marrufo, señaló que las nuevas instalaciones significan un paso histórico para la Secretaría, creada en los años setenta, que a partir de hoy contará con espacios adecuados y modernos. Además, la Academia de Formación incrementará su capacidad de atención de 120 a 250 cadetes e incorpora mejores herramientas pedagógicas, así como las licenciaturas en Seguridad Pública y Derecho, como parte de la inversión de más de 8 mil millones de pesos realizada en la presente administración.

“Esta iniciativa, impulsada por nuestra gobernadora, permitirá que Tlaxcala cuente con mejores profesionales de la seguridad, además de la implementación del Servicio Profesional de Carrera Policial, que será un parteaguas y factor fundamental, sin precedente, en Tlaxcala, cuyas bases sólidas han sido plasmadas en las recientes reformas a la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana”, expuso.

El funcionario resaltó que, con la aprobación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, la Ley de Disciplina, la Ley de Promociones y Ascensos, y la Ley de Condecoraciones, Recompensas y Estímulos -estas dos últimas, que entrarán en vigor en enero del 2026-, se garantiza un proceso de selección adecuado y transparente a los elementos de seguridad.

En su oportunidad, el secretario de Infraestructura, Eduardo Rubén Hernández Tapia, detalló que, con una inversión total de 229 millones 557 mil pesos, se construyó el edificio “A” que alberga áreas administrativas y de recursos humanos, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Tlaxcala, mientras que el edificio “B” cuenta con consultorios médicos, farmacia, comedor, cocina y armería, fortaleciendo la atención integral al personal operativo. En el primer nivel se ubican los dormitorios, y en el segundo nivel se encuentra un auditorio, salones de clases, oficinas jurídicas y el departamento técnico que impulsan la profesionalización y capacitación continua de los elementos de seguridad.

“Este proyecto no solo consolida una obra moderna, sino una institución fortalecida que simboliza el compromiso del gobierno estatal con la paz, la confianza ciudadana y la protección de cada habitante. Su edificación responde a una demanda legítima, largamente esperada: contar con espacios dignos y equipados, eficientes para quienes velan por nosotros en el día y en la noche”, comentó.

Asistieron al evento el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Maribel León Cruz; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Fanny Margarita Amador Montes; la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar; la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar; el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP), Maximino Hernández Pulido; la fiscal Ernestina Carro Roldán, y el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García.

Además, la delegada de la Fiscalía General de la República (FGR), María Esther Nolasco Núñez; el Mayor de Arma Blindada, Fabián Figueroa, en representación del comandante de la 23 Zona Militar; y el Mayor Rigoberto Hernández Tentle, en representación del coordinador de la Guardia Nacional en Tlaxcala, así como funcionarios del gabinete legal y ampliado, alcaldes y personal de la SSC.

