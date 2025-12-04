Fiscalía zacatecana no halla catálogo sexual

A pesar de las afirmaciones de decenas de alumnas de secundaria contra uno de sus compañeros, a quien acusan de manipular imágenes de ellas con Inteligencia Artificial (IA) para sexualizarlas y crear un catálogo con 400 fotografías, la Fiscalía de Zacatecas no pudo encontrar indicios de su publicación en redes sociales.

El titular de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, dijo que agentes de las unidades de análisis de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) determinaron que no existe el sitio de Internet donde presuntamente el estudiante de la Secundaria Técnica 1 habría difundido las fotografías manipuladas.

El Dato: EL MOVIMIENTO Feminista de Zacatecas exigió a las autoridades no minimizar la producción, manipulación y difusión de imágenes sexualizadas mediante la IA.

Aseguró que, de las 48 denuncias presentadas por este caso, 46 aseguran que jamás vieron una fotografía o dicha página de Internet.

“Tenemos dos denuncias, de las cuales una dice que ella sí vio la página, sin recordar cuál, y una más manifiesta que ella sí vio una imagen, pero que no era la de una página”, justificó el funcionario.

El 11 de noviembre, padres de familia y víctimas realizaron bloqueos en el bulevar Adolfo López Mateos y tomaron las instalaciones de la Secundaria Técnica No. 1, para exigir alto a la violencia digital y la intervención del director del plantel para dar de baja al responsable.

De acuerdo con los testigos, un estudiante de tercer grado fue el responsable de manipular con Inteligencia Artificial las imágenes de las alumnas y posteriormente las publicó en redes sociales.

3 alumnos fueron señalados en un inicio como autores de la alteración de fotos

Las autoridades de la Secretaría de Educación de Zacatecas informaron que, ante la denuncia de los padres de familia, se había tomado la determinación de suspender de manera temporal al director para iniciar una investigación y deslindar responsabilidades.

En entrevista con La Razón en aquella ocasión, los padres de las víctimas señalaron que eran cerca de 85 padres de familia los que acudieron a la fiscalía para levantar la denuncia.

“Hubo jovencitas que entraron en shock al ver su foto y sus familiares fueron directo a la fiscalía a presentar una denuncia; tengo entendido que van 85 denuncias; en la fiscalía nos levantaron el acta y pasaron a las jóvenes al psicólogo”, dijo uno de los padres.

También habían mencionado que el director y la trabajadora social estaban enterados del tema e incluso la trabajadora social ayudó al joven a eliminar todas las fotos para que la institución no tuviera problemas.

“El director no ha dado la cara para explicarnos qué pasó. El día que tomamos la escuela se le habló y ni siquiera nos hizo caso, por eso fue que nos manifestamos. No queremos que lo corran, solamente que lo cambien de plantel, porque esto viene desde tiempo atrás, no es nuevo”, dijo una madre de las víctimas.

Otra madre de familia dijo que su hija vio una de las fotos donde aparecía desnuda, por lo que actualmente se encuentra muy afectada.