Suman 235 mdp invertidos en Crédito Ganadero a la Palabra en Tabasco.

El gobierno de Tabasco, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca, dio a conocer los avances del programa Crédito Ganadero a la Palabra de este 2025, en el cual se han invertido 235 millones de pesos.

“A un año del gobierno del pueblo estamos devolviendo al campo tabasqueño el lugar que le corresponde”, aseguró el gobierno de Tabasco.

En este sentido, destacó que se han entregado 873 paquetes en los municipios de Emiliano Zapata, Comalcalco y Macuspana, esté último concentra la mayor cantidad con 545 de 873 otorgados. En Emiliano Zapato se entregaron 165, mientras que en Comalcalco 163 paquetes que incluyen lo siguiente:

Animales : Vientres (novillonas) y sementales de registro, núcleos de abejas, reinas y cera estampada.

Infraestructura y equipamiento : Apoyo para mejorar instalaciones.

Servicios Técnicos: Asesoría de médicos veterinarios, transferencia tecnológica, sanidad animal y capacitación.

“Este programa beneficiará a los pequeños productores ganaderos del estado de Tabasco, incrementando el hato ganadero a través del repoblamiento bovino”, afirmó el gobierno del estado.

El gobierno de Tabasco, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca, dio a conocer loa avances del programa Crédito Ganadero a la Palabra de este 2025. ı Foto: Especial.

Además, indicó que se han entregado 8 mil 730 novillonas y 873 sementales. También se han realizado más de mil verificaciones de ganado preñeces y nacencia, como parte del Seguimiento Técnico que se otorga.

En el apartado de nacencias se informó lo diguiente:

54 hembras

46 machos

Se reportan novillonas preñadas

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca agregó que se han conformado 30 Comunidades de Aprendizaje Pecuario. Asimismo, se han entregado 96 mil 030 plantas nativas entregadas.

Por último, aseguró que ya se está repoblando el hato ganadero con una mejor calidad en el estado gobernador por Javier May.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca agregó que se han conformado 30 Comunidades de Aprendizaje Pecuario. ı Foto: Especial.

JVR