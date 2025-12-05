Fraccionamiento Club de Golf Bellavista recibe distintivo Atizapán Verde.

Consolidado como una comunidad modelo en manejo sustentable de residuos por sus prácticas ambientales que incluyen la disminución en 75% los desechos enviados al relleno sanitario, el fraccionamiento Club de Golf Bellavista recibió por parte del gobierno de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, el distintivo Atizapán Verde.

Lo anterior durante la reinauguración del Corredor Ecológico del fraccionamiento, donde de acuerdo con el director de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Municipal, José Ramón Jarquín Rodríguez, sus acciones impulsadas entre ellas el fortalecimiento del reciclaje, el compostaje y la educación ambiental, generan beneficios directos para el municipio.

“Gracias a esta acción se logró reducir en 75% los desechos enviados al relleno sanitario municipal. Por ello, el fraccionamiento Club de Golf Bellavista recibe el distintivo Atizapán Verde y, de manera complementaria, los organizadores del proyecto se integran a la Red de Embajadores Atizapán Verde para llevar estas prácticas al resto del territorio municipal”, señaló.

El Corredor Ecológico creado en 2007 cuenta con 270 metros lineales de instalaciones destinadas al compostaje, huertos, vivero de plantas recicladas, banco de semillas, áreas demostrativas y espacios de conservación. Asimismo, las familias del fraccionamiento contribuyen a su operación esto al separar sus residuos al 100 por ciento.

Asimismo, el fraccionamiento cuenta con áreas verdes libres de químicos, al utilizar fertilizantes y pesticidas orgánicos, lo que favorece la salud del suelo y reduce la presencia de contaminantes. Su modelo ha sido replicado por fraccionamientos vecinos e incluso dio origen a la asociación Fuerza Verde, que promueve prácticas comunitarias de sustentabilidad inspiradas en la experiencia de Bellavista.

Entre los presentes en la reinauguración del corredor estuvieron la presidenta de la Asociación de Colonos del Club de Golf Bellavista, Rocío Gallego, y Sylvia Becker, responsable del Comité de Ecología del fraccionamiento, quienes resaltaron el trabajo comunitario que durante años ha permitido consolidar este proyecto.

