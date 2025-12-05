Libia Dennise García se reúne con García Harfuch para fortalecer estrategia de seguridad.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch.
En el encuentro, abordaron las acciones a reforzar para garantizar la seguridad en el estado, como parte del trabajo en equipo que se realiza para “cuidar a quienes más queremos”.
“Aquí trabajamos en equipo y sin descanso para que cada familia viva con tranquilidad”, escribió Libia Dennise García en la red social X.
Pablo Lemus prevé derrama económica de 20 mil mdp por Mundial 2026
Además, afirmó que seguirán impulsando las acciones de seguridad con voluntad, inteligencia y un compromiso firme con la gente.
“En Guanajuato sabemos que la seguridad se construye con voluntad, con inteligencia y con un compromiso firme con la gente”, agregó la mandataria estatal.
El mensaje de la gobernadora del estado fue acompañado con una serie de fotografías del encuentro realizado en la Ciudad de México, en la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
JVR