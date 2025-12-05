Sinaloa impulsa su ruta al Top 10 nacional en competitividad.

En el marco de su 29 aniversario, el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN) presentó Sinaloa 10+, una iniciativa de largo plazo dirigida a la comunidad sinaloense que busca orientar los esfuerzos públicos y privados para posicionar al estado entre los diez primeros lugares de competitividad a nivel nacional en 2050.

El evento estuvo encabezado por el secretario de Economía, Feliciano Castro Meléndrez, en representación del gobernador Rubén Rocha Moya; por Héctor Ley Pineda, presidente Ejecutivo de CODESIN; Mercedes Dorado, directora General del organismo; así como por Ricardo Fuentes Nieva, economista especializado en políticas públicas y liderazgo, y Jesús Pacheco, coordinador de iniciativas de programa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Durante su intervención, el secretario de Economía, destacó que el Gobierno de Sinaloa coincide con los planteamientos presentados por CODESIN y afirmó que existe total disposición del gobernador Rubén Rocha Moya para trabajar de manera conjunta. “Compartimos el proyecto de colocar a Sinaloa entre los 10 primeros estados del país en desarrollo. Como gobierno asumimos las tareas que nos corresponden para avanzar en esa dirección”, señaló.

Planteó que la construcción de una visión de largo plazo exige revisar el modelo de desarrollo del estado, definir con claridad el papel del sector privado y fortalecer una identidad económica propia basada en capacidades locales. En este sentido, consideró indispensable apostar por ciencia, tecnología e innovación, e invitó al empresariado a valorar la creación de un fondo de investigación coordinado por CODESIN para atender retos productivos estratégicos.

El secretario retomó ejemplos internacionales sobre cómo la iniciativa privada ha liderado ecosistemas de investigación y desarrollo, y señaló que Sinaloa puede avanzar en esa dirección. Asimismo, habló de las inversiones que se están configurando en el estado, como el Polo de Desarrollo en el norte y el crecimiento del sector minero. Adelantó que cuatro empresas mineras proyectan más de 1,100 millones de dólares en inversiones para 2026 en los municipios de Choix, Mocorito, Cosalá y Concordia, y destacó que el potencial minero del estado podría superar al registrado históricamente. Invitó al empresariado local a evaluar oportunidades en estos sectores emergentes.

“Abrazamos los proyectos de CODESIN y reiteramos la disposición del gobernador Rubén Rocha Moya para concurrir en este esfuerzo colectivo”, expresó. Concluyó señalando que el diálogo entre sectores y la reflexión profunda sobre el futuro de Sinaloa son elementos indispensables para construir un desarrollo sostenible a largo plazo.

Por su parte, Héctor Ley Pineda señaló que Sinaloa 10+ es una invitación abierta a la comunidad para construir una visión de estado basada en la lógica de la cuádruple hélice y en el compromiso con la competitividad, la innovación y el talento. Explicó que el planteamiento se articula en tres ejes: un plan económico de largo plazo, un plan de seguridad y acciones de reconstrucción del tejido social con un fuerte componente educativo.

“Sinaloa 10+ articula tres grandes ejes que, operando como un solo sistema, abrirán la puerta para que el estado se ubique entre las diez economías más competitivas de México: un plan económico de largo plazo, un plan de seguridad y la recuperación del tejido social con un componente educativo sólido”, precisó.

Durante la presentación de Sinaloa 10+ se explicó que la iniciativa propone un rediseño del modelo económico, social y de seguridad del estado, con sustento en evidencia técnica, visión de largo plazo y mecanismos de gobernanza interinstitucional. Se planteó una ruta de trabajo que incluye reformas a la Ley de Planeación en 2025 para incorporar una visión mínima de 20 años; la elaboración del Plan Económico de Largo Plazo junto al PNUD en 2026; una nueva Ley de Fomento a la Inversión en 2027; y la incorporación de esta visión en el Plan Estatal de Desarrollo en 2028.

En este contexto, Ricardo Fuentes Nieva presentó la ponencia “Transformando crisis en oportunidades”, donde expuso cómo los desafíos económicos pueden convertirse en impulsores del desarrollo cuando se atienden con visión estratégica. Abordó los efectos económicos de la violencia, experiencias internacionales de reconstrucción y la importancia de generar alternativas económicas y laborales para jóvenes y comunidades vulnerables.

“Todo esto lo hemos visto en diferentes países, y en todos ha habido esfuerzos de reconstrucción después de crisis de este tipo; ejemplos y aprendizajes que permiten transformar estos escenarios en oportunidades de largo plazo”, explicó.

Por su parte, Jesús Pacheco presentó la ponencia “Hoja de ruta para la construcción del plan económico de largo plazo”, donde detalló los elementos metodológicos y técnicos que servirán de base para el diseño del Plan Económico de Largo Plazo de Sinaloa.

El coordinador de iniciativas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México explicó cómo el organismo trabaja con actores locales para ampliar el acceso a oportunidades y fortalecer su participación en la sociedad.

Puntualizó que el reto para Sinaloa es aprovechar las oportunidades de un proceso de planeación a largo plazo que permita convertir la visión 2050 en una política de Estado con continuidad; una política que oriente decisiones estratégicas de inversión pública y privada, impulse la diversificación económica, favorezca el desarrollo de sectores emergentes y articule a los actores clave bajo una visión compartida.

Sinaloa 10+ se estructura en tres estrategias: económica, de seguridad y social. Propone diversificación productiva, innovación, fortalecimiento de nodos logísticos, atención a causas estructurales y sectores prioritarios como agricultura avanzada, turismo inteligente, economía digital, energías alternativas e industrias del conocimiento. Plantea además una plataforma logística–industrial sostenible como eje para fortalecer la competitividad del estado.

CODESIN indicó que Sinaloa 10+ constituye un programa de largo plazo orientado a garantizar continuidad, articulación institucional y bases técnicas para las decisiones de desarrollo del estado rumbo al año 2050.

También estuvieron presentes los secretarios de Salud, Cuitláhuac González Galindo, y de Pesca y Acuacultura, Flor Emilia Guerra Mena; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; Richard Huett, director general del Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Sinaloa; diputadas y diputados locales; funcionariado estatal y municipal; integrantes y expresidentes de CODESIN; representantes del sector empresarial; presidentes de cámaras y asociaciones; así como miembros de la comunidad académica.

JVR