Tras explosión, así quedó la zona de Coahuayana, Michoacán | FOTOS

La mañana del sábado 6 de diciembre de 2025, un vehículo cargado con explosivos detonó frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, apenas a unos metros del Palacio Municipal.

El estallido, provocado por un presunto auto bomba, se registró sobre la calle Ignacio López Rayón, donde la onda expansiva dañó varios comercios y provocó cortes en el suministro eléctrico, dificultando las primeras maniobras de rescate.

Autoridades informaron que al momento se registran dos personas muertas y 7 lesionadas, asimismo continúan con investigaciones y reforzaron la seguridad en la zona para proteger a la población.

Las fotos de la explosión

A través de redes sociales se han compartido diversas imágenes del lugar de la explosión en Coahuayana, Michoacán, así como videos de como se encontraba el lugar momentos después de los sucedido.

De acuerdo con las imágenes difundidas, se puede observar como quedó el auto involucrado en la explosión así como diferentes puntos de la zona.

Las fotografías y videos que se comparten en redes sociales muestran lo que provoco el ataque, pues se observa parte de cómo continuaba el fuego en el auto, y los destrozos ocasionados.

Las imágenes captadas tras el incidente muestran una escena de caos que refleja la magnitud del ataque y el impacto que tuvo en la comunidad.

El estallido alcanzó viviendas, vehículos y comercios, y expuso la tensión que persiste en zonas donde confluyen operaciones de seguridad y actividades criminales.

Por su parte, el gobierno de Michoacán mantiene presencia en Coahuayana a través de elementos de la Guardia Civil, quienes operan en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina.

