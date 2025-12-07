Azucena Cisneros presenta Primer Informe en Ecatepec; destaca mil obras y anuncia 2 mil más

La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss presentó su Primer Informe de Gobierno ante más de 20 mil asistentes en el Deportivo “Alfredo del Mazo”.

“A quienes hemos recorrido este camino de transformación juntos, los invito a no perder de vista lo esencial: Este no es momento de distracciones, es tiempo de unidad”, señaló la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss al rendir su Primer Informe de Gobierno, donde anunció que se realizaron mil obras en Ecatepec con inversión de 721 millones de pesos.

Ante más de 20 mil personas y acompañada por la secretaria de las Mujeres, María Esther Rodríguez Hernández; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Héctor Macedo García; la senadora Sandra Luz Falcón y el senador con licencia Higinio Martínez Miranda, la alcaldesa afirmó que la transformación del municipio está en marcha y las mil obras realizadas lo avalan; sin embargo, anunció que el 2026 será el año de las 2 mil obras para Ecatepec.

Azucena Cisneros compartió sus logros en infraestructura y seguridad ante la secretaria de las Mujeres y otros invitados especiales. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Durante los primeros 12 meses de la Administración 2025-2027 se reforzó la seguridad, lo que permitió disminuir hasta en 50 por ciento los delitos de alto impacto; por primera vez en la historia de Ecatepec se invirtió en infraestructura para llevar el agua por la red, lo que permitió que más de 300 mil personas reciban el vital líquido por la infraestructura hidráulica y se pavimentaron más de 444 kilómetros de vialidades, como las avenidas Insurgentes, Revolución y Nacional, y muy pronto se va a repavimentar la R1.

También, agradeció a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez la repavimentación de vía Morelos, avenida Recursos Hidráulicos y el puente vehicular que conectará Ecatepec con Tecámac.

Azucena Cisneros compartió sus logros en infraestructura y seguridad ante la secretaria de las Mujeres y otros invitados especiales. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Dijo que recolectaron más de 100 mil toneladas de basura y de la mano del pueblo se rompió el primer Récord Guinness de Ecatepec, con 148 mil personas limpiando al mismo tiempo.

En el Deportivo “Alfredo del Mazo”, ubicado en el fraccionamiento Jardines de Santa Clara, una de las comunidades más beneficiadas con pavimentación de calles, la presidenta municipal de Ecatepec expresó que “este gobierno no vino a administrar inercias ni a normalizar injusticias, sino a recuperar dignidad”.

La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss presentó su Primer Informe de Gobierno ante más de 20 mil asistentes en el Deportivo “Alfredo del Mazo”. ı Foto: Gobierno Ecatepec

“Porque no se puede entender la magnitud del cambio sin reconocer primero la profundidad del abandono”, la primera presidenta de Ecatepec recordó lo que encontró al llegar: Cero patrullas, 20 mil calles destruidas, 52 pozos abandonados, un C4 clandestino, sobreprecios en el DIF, 20 años sin maquinaria propia, agua manejada como negocio: “Pipas y pipas por doquier”, inseguridad acumulada, drenajes colapsados, luminarias destruidas, servicios inexistentes y contratos inflados.

Ecatepec “fue tratado como una fábrica de votos y, aunque nos duela, una fábrica de pobres”; sin embargo, hoy la transformación llegó a este municipio mexiquense.

Agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez por su respaldo a Ecatepec y pidió el apoyo del pueblo para continuar con la transformación.

Más de 20 mil personas se reunieron en Ecatepec para escuchar el Primer Informe de Gobierno de la alcaldesa. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Reconoció que el cambio no se construye solo con obras, sino que “sucede cuando nos organizamos, cuando ayudamos al vecino o a la vecina, cuando acompañamos a una mujer en la calle, cuando apoyamos a un adulto mayor. Ecatepec cambia cuando su gente se levanta junta. Por eso decimos que el cambio es contigo”.

Cisneros Coss compartió su historia de vida, “porque la transformación verdadera nace ahí, en la vida diaria de una persona” y recordó la grandeza de Ecatepec, desde su pasado prehispánico hasta la muerte de José María Morelos y Pavón.

Destacó que el “pueblo es el corazón y el motor de esta transformación”.

María Esther Rodríguez Hernández, secretaria de las Mujeres del Estado de México, mencionó que informar las acciones realizadas constituye un acto fundamental de transparencia, donde el pueblo evalúa el desempeño del gobierno, por lo que expresó el reconocimiento de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez a Ecatepec.

Al evento acudieron los alcaldes de Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Texcoco y Tenancingo, así como diputados locales y federales, integrantes del Poder Judicial, empresarios y líderes de los diferentes sectores sociales.

am