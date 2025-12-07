Estos son los requisitos para la Beca por Aprovechamiento Académico del Edomex

El registro para la Beca por Aprovechamiento Académico del Estado de México está dirigida para estudiantes que se encuentren cursando la Educación Media Superior.

Este lunes 8 de diciembre comienza el registro para la Beca por Aprovechamiento del Edomex, que tiene la finalidad de favorecer la permanencia y conslusión de estudios de nivel medio superior.

Las y los estudiantes con excelencia académica que se encuentren estudiando en una institución educativa del Subsistema Estatal, en Educación Media Superior podrán realizar el registro para recibir la beca.

Esta beca forma parte de las Becas para el Bienestar, y las y los beneficiarios podrán recibir un pago de mil 200 pesos de manera mensual hasta en 10 ocasiones.

Beca por Aprovechamiento Académico Edomex

Requisitos para la Beca por Aprovechamiento Académico del Edomex

Para poder recibir el apoyo económico mensual de mil 200 pesos, las y los interesados deben contar con un promedio mínimo de 9.5 en escala del 0 al 10.0, mismo que deben haber obtenido en el periodo escolar 2024-2025.

El registro estará abierto del 8 al 14 de diciembre, y además del promedio, los requisitos para la Beca por Aprovechamiento Académico del Edomex son siguientes:

Beca por Aprovechamiento Académico EDOMEX

Acreditar ser estudiante regular de Educación Media Superior, inscrito en alguna institución educativa pública del Subsistema Estatal en el Estado de México.

Residir en el Estado de México.

Registrar su solicitud con el formato de registro en la página web, directamente en el programa “Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico” para Educación Media Superior.

Registrar un correo electrónico y número de teléfono personal para contactar al o la solicitante.

En caso que la persona solicitante desee participar en el programa de “Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico” del Gobierno del Estado de México, deberá manifestar su voluntad de r enuncia a la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez”, que otorga el Gobierno Federal, requisitando el “Formato de Renuncia Voluntaria” en la página web de registro.

Si resulta beneficiaria del programa, deberá presentar personalmente el “Formato de Renuncia Voluntaria” firmado, en la Sede Auxiliar Regional SARE correspondiente.

Una vez entregado el formato, deberá adjuntar el acuse de recibo en formato PDF en el link de carga de documentos del programa, para obtener su Dictamen de Asignación de Beca.

No ser beneficiaria de algún otro programa federal, estatal o municipal, ni estar becada por institución privada.

