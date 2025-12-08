Asume alcaldía hermano de ligada a crimen de edil

Silvestre García Márquez rindió protesta como alcalde de Pisaflores, Hidalgo, luego de que el municipio permaneciera sin presidente municipal desde el pasado 20 de octubre, tras el asesinato del edil Miguel Bahena Solórzano.

García Márquez tomó el cargo luego de que el Tribunal Electoral de Hidalgo le diera un plazo de 24 horas al ayuntamiento para instalarlo, porque en dos ocasiones anteriores los regidores habían rechazado el nombramiento de García Márquez bajo diversos cuestionamientos.

Los integrantes del cabildo señalaron que García Márquez mantiene un proceso judicial en su contra por el delito de lesiones, además de que su hermana, Hannia García Márquez, se encuentra presuntamente involucrada en el homicidio del propio edil Miguel Bahena Solórzano.

el gobernador destacó la importancia de que Pisaflores, Hidalgo, tenga definida su titularidad, ya que aún enfrenta afectaciones por las lluvias que impactaron a la región.

De acuerdo con las investigaciones, los autores materiales del asesinato de Bahena Solórzano fueron el presidente del sistema DIF municipal, Johnny René, quien fue detenido el pasado 27 de octubre, y la hermana de García Márquez, quien también fue detenida.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca afirmó que el fallo del Tribunal debe cumplirse y la situación no pone en riesgo la gobernabilidad del municipio.

El gobernador aseguró que el gobierno estatal acompañará el proceso para evitar conflictos internos.

2 intentos fallidos de toma de protesta en Pisaflores

“Debe prevalecer el respeto a la ley. Ya hay una determinación del Tribunal Electoral; si alguien quiere impugnar, que lo haga, pero se tienen que tomar decisiones”. Adelantó que la Secretaría de Gobierno mantendrá comunicación con las partes involucradas para generar condiciones de estabilidad.