Policía de Ecatepec y Marina localizan a joven víctima de llamada cruzada

Elementos de la Policía de Ecatepec y la Marina coordinaron acciones para localizar a la víctima de extorsión.

Tras un operativo de reacción inmediata, la policía municipal en coordinación con Marina, localizó y puso bajo resguardo a una joven de 17 años de edad que fue víctima de llamadas cruzadas, y bajo engaños fue obligada a salir de su domicilio en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, mientras sujetos desconocidos intentaban extorsionar a su familia.

Tras el despliegue operativo, las fuerzas de seguridad ubicaron a la menor afuera de Plaza Aragón, sana y salva. ı Foto: Policía Ecatepec

Al mediodía del domingo, el Centro de Mando recibió una llamada sobre la ausencia de una adolescente derivada de extorsión de llamadas cruzadas y familiares pedían auxilio en el Deportivo San Agustín, por lo que la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas acudió para reunirse con la mamá de la adolescente, quien informó que recibió una llamada donde le decían que tenían cautiva a su hija y le exigieron que depositara la cantidad de dinero con la que contara.

Por ello, los uniformados intervinieron en la negociación con los extorsionadores, mientras de manera simultánea se activó el protocolo y pusieron en marcha un operativo de búsqueda de la adolescente, con la participación de 12 unidades y 40 elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Agrupamiento de Motopatrullas, sector, Tránsito y la Unidad de Atención a Víctimas.

En el despliegue operativo, las fuerzas policiales realizaron recorridos al interior de la línea B del Metro hasta la estación Oceanía, en el exterior de las estaciones del metro, en el deportivo de Granjas Valle de Guadalupe, Plaza Center y por último en Plaza Aragón, donde lograron ubicar a la adolescente afuera de dicha plaza y quien se encontraba en llamada cruzada en su celular.

El operativo de búsqueda y rescate contó con la participación de 40 elementos y 12 unidades. ı Foto: Policía Ecatepec

La joven fue trasladada sana y salva bajo resguardo de la Unidad de Atención a Víctimas al deportivo de San Agustín para el reencuentro con sus familiares, a quienes se otorgó contención psicológica y asesoría jurídica para que realizaran su denuncia ante el ministerio público, y posteriormente trasladaron a la familia a su domicilio.

