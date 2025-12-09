Aparece sin vida un regidor de Reynosa

En un departamento de la Tabacalera

El DECIMOCUARTO regidor Brayan Nicolás Vicente, de Reynosa, Tamaulipas, fue hallado muerto en un departamento de la colonia Tabacalera en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX.

Nicolás Vicente, de origen morenista, estaba encargado de la Comisión de Equidad de Género y de la representación de las juventudes, además de que era uno de los líderes juveniles y de la población LGBT en el cabildo de la ciudad fronteriza.

Su muerte fue reportada por empleados de limpieza del lugar y hasta el momento se desconocen las causas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que, en la revisión inicial, el cuerpo de Vicente Salinas no presentaba señales visibles de violencia.

El presidente municipal de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, lamentó el fallecimiento y aseguró que “su partida deja un vacío en la comunidad, pero también el recuerdo de su dedicación y servicio”.

“Con profundo pesar, expreso mis más sinceras condolencias a la familia y amistades de quien fuera Regidor del R. Ayuntamiento de nuestra ciudad Brayan Nicolás Vicente Salinas”, expresó en sus redes sociales.

De igual forma, el diputado federal Jaime López Vela lamentó el homicidio del regidor. En sus redes sociales publicó: “Estamos incidiendo en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y atentos al caso”.