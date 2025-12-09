Choque de pipa de gas en Naucalpan deja viviendas severamente dañadas

Una pipa de gas LP se impactó la tarde del martes 9 de diciembre de 2025 contra dos viviendas ubicadas en la calle López Mateos, colonia San Juan Totoltepec, tras aparentemente quedarse sin frenos mientras bajaba por una pendiente.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad perdió el control por la inclinación de la calle, lo que provocó que avanzara sin freno hasta estrellarse contra dos casas. A pesar de la magnitud del impacto, no se registraron lesionados. Los propietarios y vecinos, sin embargo, observaron con alarma cómo la pipa quedó “incrustada” en las viviendas.

Al sitio acudieron cuerpos de emergencia, se desplegó una grúa para remover la cisterna y posteriormente la unidad fue trasladada al Ministerio Público correspondiente, junto con el conductor.

Daños materiales y riesgo habitacional

Tras el choque, las autoridades de Protección Civil evaluaron la condición estructural de las casas afectadas y determinaron que los muros quedaron “debilitados”; lo que imposibilita que las viviendas sean habitadas por el momento.

Vecinos del lugar expresaron su temor, no solo por el daño a las casas, sino por el riesgo que representa transportar gas LP en zonas residenciales, sobre todo cuando las calles son empinadas.

“El camión del gas agarró y se estampó (...) hasta que no vaciaran la pipa no la retiraron. Me dijeron que el muro estaba para colapsar”, declaró una de las afectadas.

El accidente ha reavivado la preocupación por la seguridad del transporte de gas en zonas urbanas del Estado de México. En 2025 se han documentado otros incidentes similares: en mayo, una pipa en el municipio de Los Reyes La Paz se quedó sin frenos, atropelló a peatones y chocó contra viviendas.

Incluso en la Ciudad de México, en julio, una pipa de gas LP circuló sin frenos por una pendiente en la alcaldía Tlalpan y terminó embistiendo una vivienda. Afortunadamente, en ese caso la unidad transportaba gas vacía.

Estos eventos evidencian la vulnerabilidad de ciertas rutas urbanas: calles empinadas, pendientes pronunciadas, zonas residenciales densas — situaciones que aumentan el riesgo cuando se transporta gas LP.

MSL