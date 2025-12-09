Plan CONFIA se fortalece; van por carreteras seguras en Guanajuato

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, subrayó que en la entidad se reporta una disminución del 58 por ciento en los homicidios dolosos entre febrero y noviembre del 2025; es decir, este delito pasó de 12.7 a 5.30 casos diarios.

Desde el municipio de Irapuato, en la presentación de los resultados de la estrategia de seguridad CONFIA, la mandataria destacó que, desde el inicio de su administración en septiembre del 2024 a noviembre del 2025, la reducción de los homicidios es del 43.6 por ciento.

Añadió que la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Paz, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República (FGR) ha permitido la detención de 215 generadores de violencia; más de 8 mil sentencias contra criminales, y mil 314 millones de pesos recuperados en favor de víctimas.

El Dato: EN LA ADMINISTRACIÓN de Diego Sinhue Rodríguez se reportaron 16 mil 542 homicidios entre septiembre del 2018 y junio del 2024, de acuerdo con cifras oficiales.

“Hoy dejamos claro que el compromiso con la seguridad no es negociable, que Guanajuato enfrenta desafíos, sí, pero cuenta con algo más poderoso, que es la determinación de su gente y de su gobierno. Aquí no caminaremos con miedo, caminamos con propósito, seguimos adelante con mayor unidad, con más estrategia sólida y certera de que cada esfuerzo cuenta”, concluyó.

La gobernadora presentó los resultados en materia de seguridad a lado de Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad y Paz; Jorge Daniel Jiménez Lona, secretario de Gobierno; Roberto Carlos Terán Ramos, diputado local; Héctor Tinajero Muñoz, magistrado del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, y el general de Brigada Estado Mayor Gabriel Martínez García, comandante de la 16va Zona Militar.

Durante el evento, la mandataria también destacó que los operativos conjuntos con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional han permitido resultados como el aseguramiento de más de un millón de litros de hidrocarburo, la recuperación de más de 55 millones de pesos en mercancía e hidrocarburo, y el aumento de 808 dosis a más de 165 mil dosis de drogas incautadas.

“Hoy hemos dado el siguiente paso: blindar nuestra red de carreteras, que son las arterias estatales por donde circula la vida, el trabajo y el esfuerzo de Guanajuato”, expresó.

La mandataria estatal dijo que la estrategia de seguridad CONFIA se fortalece con la entrega de 162 nuevas unidades y la puesta en marcha del Plan de Carreteras Seguras.

Dicho plan incluye ocho estaciones de cobertura y una subestación en puntos estratégicos de la entidad, células básicas de atención carretera y un incremento de personal y patrullas equipadas con cámaras interiores y exteriores, GPS en tiempo real, telemetría y sistemas encriptados de comunicación.

Con las nuevas unidades de vigilancia, la fuerza operativa estatal se incrementa 27 por ciento, para alcanzar 760 patrullas activas en todo el territorio guanajuatense. En el caso de la Policía Estatal de Caminos, la capacidad se incrementa 825 por ciento, fortaleciendo la vigilancia en los 4 mil 308 kilómetros de vías estatales y federales.

Antes de la llegada de Libia Dennise García Muñoz Ledo, durante el sexenio pasado que encabezó el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, los homicidios crecieron hasta un 205 por ciento en comparación con el sexenio de su antecesor, Miguel Márquez Márquez.