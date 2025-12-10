Hallan muerto a Agustín Solorio, delegado del PT en Apatzingán.

Tras ser reportado como desaparecido — El PT en Michoacán informó la muerte de Agustín Solorio, delegado del partido en Apatzingán, luego de que fue reportado como desaparecido desde el pasado 5 de diciembre del 2025.

En un mensaje publicado en las redes sociales, el Partido de Trabajo envió condolencias a los familiares y amigos.

“El Partido del Trabajo en Michoacán lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Agustín Solorio Martínez, Coordinador Político Distrital en Apatzingán. Acompañamos en su dolor a su familia, amistades y a toda la militancia que hoy pierde a un gran luchador social”, señaló el PT en el mensaje.

TE RECOMENDAMOS: Visita al Vaticano Maru Campos participa en la audiencia con el Papa León XIV

El cuerpo del delegado del PT fue encontrado en una camioneta en el municipio de Romita, en Guanajuato, y sin huellas de violencia, cerca de las 05:00 horas de este miércoles 10 de diciembre del 2025.

Condenan muerte de Agustín Solorio, delegado del PT en Apatzingán

Ante el hallazgo, el instituto político condenó el hecho.

“El Partido del Trabajo en Michoacán condenamos enérgicamente los hechos que le arrebataron la vida a nuestro compañero Agustín Solorio Martínez, Coordinador Político Distrital en Apatzingán”, señaló.

El Partido del Trabajo condenó los hechos que le arrebataron la vida a Agustín Solorio Martínez. ı Foto: Especial.

Previamente, el instituto político exigió la aparición con vida de su delegado en Apatzingán, reiterando su apoyo a la familia y amigos.

“La aparición con vida de nuestro compañero no es solo una exigencia partidista, sino un reclamo de justicia y seguridad que nuestra sociedad merece”, informó el partido en un comunicado.

Agustín Solorio fue visto por última vez el pasado 5 de diciembre, en Morelia alrededor de las 3 horas y desde entonces se dio el llamado a su búsqueda, según se señaló en la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado.

La muerte de Agustín Solorio ocurrió a más de un mes del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, el pasado 1 de noviembre en Michoacán.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR