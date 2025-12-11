Indagan crimen de 2 hermanas de 14 y 19 años

LA FISCALÍA GENERAL de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que lleva a cabo las indagatorias por los homicidios de dos mujeres hermanas de 19 y 14 años de edad, ocurridos la noche del lunes pasado en la colonia Libertad de Ciudad Obregón.

De acuerdo con las primeras investigaciones, ambas salieron caminando del domicilio de familiares suyos, ubicado en la calle Río San Fernando, con rumbo a una tienda, cuando fueron alcanzadas por un vehículo sedán del cual descendieron sujetos que las agredieron directamente con disparos de arma de fuego.

El Tip: SONORA está entre las 15 entidades con más feminicidios en el año; con 20 víctimas documentados por el SNSP, concentra el 3.4% de los delitos de este tipo en el país.

Como parte de las diligencias iniciales, se estableció una línea de investigación prioritaria vinculada a un entorno criminógeno familiar y actividades de narcomenudeo, ya que la madre de las jóvenes, Silvia “N”, fue detenida por el delito de narcomenudeo el pasado 11 de noviembre y se encuentra actualmente recluida en el Centro de Reinserción Social (Cereso) en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme.

Adicionalmente, se confirmó que el padre de las víctimas, Rey Francisco “N”, también se encuentra detenido por el delito de narcomenudeo.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora trabaja con celeridad para dar con los responsables de este doble homicidio y reitera su compromiso de combatir a los generadores de violencia que reclutan y afectan a la juventud en la entidad”, dijo en su comunicado.

597 Feminicidios cometidos en el país entre enero y octubre pasado

En otro ataque a mujeres, la fiscalía informó que Miguel Ángel “N”, de 28 años, fue capturado por autoridades al ser señalado como presunto responsable del feminicidio de Angélica Lourdes, cuyo cuerpo fue localizado el 24 de noviembre en un domicilio de la colonia Las Haciendas, también en Ciudad Obregón.

La orden de aprehensión fue cumplimentada alrededor de las 5:00 horas de ayer durante un cateo a un predio situado en la salida sur de Ciudad Obregón, rumbo a Navojoa.