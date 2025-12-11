Un enfrentamiento en Michoacán deja daño colateral con 2 decesos

Ayer, un enfrentamiento provocó el homicidio de 20 personas en el municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero,

A cuatro días de la explosión de un coche-bomba en Michoacán y a 40 del asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, un enfrentamiento entre grupos armados en el municipio de Cotija arrojó como resultado dos civiles inocentes muertos.

Reportes locales señalaron que se trata de víctimas colaterales de la confrontación, en la que balas perdidas lesionaron a los dos ciudadanos ajenos a los hechos, el primero identificado como José Luis “N”, de 59 años, quien se encontraba junto con su esposa en una tienda, y Rafael “N”, de 28 años, quien estaba en su domicilio, ubicado cerca de donde ocurrió el tiroteo.

Ambos fueron auxiliados por paramédicos y canalizados a una clínica, donde fallecieron a consecuencia de las heridas de bala.

En un inicio, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, en su cuenta de Facebook, indicó que reforzó las labores operativas en el municipio ante una agresión contra elementos de la policía municipal, y reportó de manera preliminar un agente fallecido.

Además, refirió que en el lugar se localizó un artefacto explosivo tipo granada, sin detonar, por lo cual se activaron protocolos especializados para su manejo.

Posteriormente, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aclaró que no fue un ataque en contra de policías municipales, sino un enfrentamiento entre civiles, lo que dejó dos personas sin vida, y que entre las víctimas no hay policías.

“No es como circuló originalmente, está tergiversado, pero sí hubo un enfrentamiento entre civiles. Ya el fiscal me informó del tema y el secretario de Seguridad Pública. No tenemos reporte de heridos. Lo vuelvo a repetir, de manera muy enfática: fue un enfrentamiento entre civiles”.

Ramírez Bedolla no explicó si las personas que perdieron la vida fueron víctimas colaterales de los hechos o si eran miembros de los grupos del crimen organizado que se enfrentaron entre sí.

Al ser entrevistado por medios locales, al final de un evento sobre la inauguración de unas canchas de futbol en Morelia, el mandatario estatal también aseguró que no tiene el reporte de personas lesionadas.

Al lugar de la agresión arribaron agentes de otras corporaciones policiales para restablecer la seguridad y el orden. Además, acordonaron la zona y elementos de la fiscalía regional iniciaron las investigaciones correspondientes y se encargaron del traslado de los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.

En la escena quedaron esparcidos casi 250 casquillos percutidos de diferentes calibres y los uniformados aseguraron cuatro vehículos.

El hecho ocurre en medio de una escalada de violencia en la región en la que domina la disputa territorial que mantienen células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos.

Este hecho violento no es el primero que se registra en Cotija. En los últimos meses, se han reportado explosiones de minas sembradas que han dejado civiles muertos y miembros de la Guardia Nacional heridos.

El pasado 6 de noviembre, una mina terrestre le explotó a un productor aguacatero del municipio cuando caminaba por su parcela, causándole heridas graves y amputaciones en el cuerpo, por lo que fue trasladado a un hospital, donde falleció posteriormente.

Muere liderazgo de PT en Apatzingán

› Por Alan Gallegos

Luego de que fuera reportado desaparecido desde el pasado 5 de diciembre, Agustín Solorio Martínez, delegado distrital del Partido del Trabajo (PT) en Apatzingán, fue localizado sin vida.

De acuerdo con reportes locales, el funcionario partidista fue hallado en el estado de Guanajuato dentro de su camioneta en el municipio de Romita.

Aunque fue hallado aparentemente sin huellas de violencia, hasta el cierre de esta edición las autoridades no habían dado cuenta del motivo de su muerte.

Durante la sesión de este miércoles en el Congreso de Michoacán, los diputados guardaron un minuto de silencio tras la muerte del funcionario.

Solorio Martínez desapareció en la ciudad de Morelia. La última vez que se tuvo razón de él fue a las 03:10 horas.

El PT exigió, a través de un comunicado, esclarecer la muerte del político y que se garantice justicia por este caso.

“El Partido del Trabajo en Michoacán condenamos enérgicamente los hechos que le arrebataron la vida a nuestro compañero Agustín Solorio Martínez, Coordinador Político Distrital en Apatzingán. Acompañamos en su dolor a su familia, amistades y a toda la militancia que hoy pierde a un gran luchador social”, refirió la dirigencia estatal del PT.

A la postura se sumó la de la dirigencia nacional petista, que condenó el “cobarde asesinato” y demandó a las autoridades de los tres niveles de gobierno que, “sin dilación, se identifique, capture y sancione a todos los responsables materiales e intelectuales de la desaparición y asesinato de nuestro compañero y exigimos, también, conocer la verdad detrás de la desaparición y posterior muerte de Agustín Solorio”.

Dijo que “es inaceptable que aquellos que luchan por el bienestar del pueblo sean blanco de la violencia”, por lo que djó clara su exigencia a las autoridades para que se refuercen las estrategias de seguridad y se garantice la integridad de la ciudadanía y de la militancia petista.

Solorio fue asesor de María de Jesús Montes Mendoza, alcaldesa sustituta de Aguililla, luego del asesinato de César Arturo Valencia Caballero. Asimismo, tuvo un breve paso por el Congreso del estado.

Su muerte se suma a las de otros políticos michoacanos ocurridas este 2025, como las de los alcaldes de Tepalcapetec, Uruapan y Tacámbaro, que perdieron la al ser asesinados.