Autobús pasajeros cae a barranco en Tlanchinol; deja cinco muertos y 20 heridos

Durante la madrugada del sábado 13 de diciembre, un trágico accidente vial se registró sobre la carretera federal México–Tampico, en el municipio de Tlanchinol, Hidalgo, cuando un autobús de pasajeros de la línea Futura se salió de la cinta asfáltica y cayó a un barranco.

El accidente dejó al menos cinco personas fallecidas y más de 20 lesionados, de acuerdo con reportes oficiales y versiones preliminares de autoridades.

#reportevial Un autobús de pasajeros volcó en la localidad de Chachocotipa Tlanchinol, Hidalgo con saldo de 5 muertos y al menos una decena de heridos. La policía estatal confirmó la volcadura la madrugada de este sábado, carretera México-Tampico vía corta @SSP_Hidalgo pic.twitter.com/3pEEllTVKj — Andrés Torres (@LasVocalesRadio) December 13, 2025

El accidente ocurrió alrededor de las 03:00 horas, a la altura del kilómetro 181, cerca del acceso a la comunidad de Santa María, en un tramo montañoso y con curvas pronunciadas de la carretera México–Tampico. La unidad involucrada era un autobús con número económico 9127, que cubría la ruta Pachuca–Huejutla.

Según los primeros informes, el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó que el autobús se saliera de la carretera y se precipitara hacia una ladera.

De manera preliminar, se ha informado que cinco personas perdieron la vida en el lugar del accidente, entre ellas el conductor y cuatro pasajeros, entre hombres y mujeres.

Más de 20 personas resultaron lesionadas, algunas con heridas de consideración, y fueron trasladadas por los cuerpos de emergencia a hospitales de la región para recibir atención médica.

Entre los lesionados se encuentran personas de distintos municipios e incluso de la Ciudad de México, según listados preliminares dados a conocer por autoridades de salud y de auxilio.

Tras recibir los primeros reportes del accidente, se desplegó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y seguridad en la zona, incluidos elementos de Protección Civil, Guardia Nacional, Policía Estatal, Bomberos y Cruz Roja, quienes realizaron labores de rescate, atención prehospitalaria y traslado de heridos.

La zona en la que sucedió y el difícil acceso al sitio del siniestro representaron un desafío adicional para las labores de auxilio, por lo que la coordinación entre distintas corporaciones fue clave para atender a las víctimas.

MSL