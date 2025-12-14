Vuelca camión en Nuevo León; reportan ocho muertos y múltiples lesionados

Un grave accidente vial se registró la tarde de este domingo en la carretera Miguel Alemán, a la altura del kilómetro 24, en el municipio de Apodaca, Nuevo León, dejando un saldo preliminar de ocho personas fallecidas y al menos 13 lesionadas, informaron autoridades estatales.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el percance ocurrió alrededor de las 16:56 horas en dirección a Pesquería, en el entronque con el bulevar Aeropuerto, lo que generó una inmediata movilización de cuerpos de emergencia estatales y municipales.

Para las 17:40 horas, las autoridades confirmaron que ocho personas perdieron la vida en el lugar, mientras que dos pacientes fueron trasladados de urgencia al Hospital General de Zona número 67 del IMSS para recibir atención médica especializada.

El accidente involucró a una unidad de la Ruta 611 que cubría la ruta Apodaca–Pesquería, la cual volcó por causas que aún no han sido determinadas.

Según información preliminar, el camión impactó contra el muro central de la vialidad y posteriormente volcó. En redes sociales comenzaron a circular videos en los que se observa a pasajeros tendidos sobre el asfalto tras el siniestro.

En el sitio, elementos de auxilio realizaron labores de atención prehospitalaria, así como maniobras para asegurar la zona y prevenir nuevos riesgos para automovilistas que transitan por esta vía.

En las tareas de rescate y atención participaron unidades de Protección Civil Nuevo León, Cruz Roja, Protección Civil Apodaca y el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes trabajaron de manera coordinada para brindar apoyo a las personas afectadas.

Las autoridades señalaron que el número total de lesionados aún se encuentra en proceso de confirmación, por lo que la información podría actualizarse conforme avancen los trabajos en el lugar del siniestro.

Protección Civil de Nuevo León exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones al circular por la carretera Miguel Alemán y a mantenerse atenta a los avisos oficiales mientras continúan las labores de auxilio e investigación para esclarecer las causas de esta volcadura en Apodaca.

