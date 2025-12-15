Detienen a 28 personas y aseguran artefactos explosivos improvisados en Michoacán

Como resultado de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, fuerzas federales y estatales detuvieron a 28 personas y aseguraron armamento, artefactos explosivos improvisados y vehículos en distintos municipios de Michoacán.

De acuerdo con un comunicado conjunto, las operaciones fueron encabezadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), así como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante los despliegues operativos se aseguraron siete armas de fuego, 406 cartuchos útiles, 27 cargadores, 18 artefactos explosivos improvisados y 21 vehículos. Las acciones se realizaron mediante patrullajes y recorridos a pie en los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Apatzingán, Buenavista, Tomatlán y Zitácuaro.

Las autoridades informaron que estos operativos tienen como objetivo brindar seguridad y confianza a los pobladores, trabajadores y propietarios de establecimientos, por lo que también se llevaron a cabo visitas preventivas a empacadoras e industrias cítricas de la región.

Asimismo, se destacó que, del 10 de noviembre al 14 de diciembre de 2025, como parte de este plan de seguridad, se logró la detención de 213 personas y el aseguramiento de 83 armas de fuego, 8 mil 866 cartuchos y 440 cargadores. En ese mismo periodo se decomisaron 185 vehículos, 144 artefactos explosivos y 53 kilogramos de material explosivo.

En materia de combate al narcotráfico, las fuerzas de seguridad aseguraron 51 kilogramos de marihuana, 763 kilogramos de metanfetamina, así como 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas. Además, fueron localizados e inhabilitados 11 campamentos y 31 tomas clandestinas.

