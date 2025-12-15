Michoacán elimina multas de tránsito para evitar corrupción

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció este lunes la abolición de las multas de tránsito en todo el estado, con el fin de evitar actos de corrupción.

En conferencia de prensa, el mandatario explicó que la decisión es “en favor de la ciudadanía” y para “eliminar actos indebidos por parte de funcionarios públicos”, luego de reconocer “comportamientos no adecuados” por elementos de la Guardia Civil.

“Ya no habrá multas en el reglamento de movilidad ni en ningún reglamento del estado. (...) Hoy firmo el documento, se publica en el periódico Oficial y entonces ya no habrá multas , para que la ciudadanía asuma este tema con responsabilidad, con cultura vial, con civismo, y nuestros elementos también estén totalmente alineados con el servicio público, (...) para eliminar corrupción, actos indebidos por parte de funcionarios públicos”, comentó.

Previamente, el Consejero Jurídico del Gobierno de Michoacán, César Augusto Ocegueda Robledo, recordó que desde 2024 se retiró a las autoridades estatales la facultad de imponer infracciones de tránsito.

Señalo que con la eliminación de las sanciones se busca implementar un modelo basado en la prevención, educación vial, supervisión estratégica y medias correctivas no pecuniarias.

Además, aclaró que no significa ausencia de regulación , sino que busca reducir la corrupción y discrecionalidad en el esquema sancionador.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr