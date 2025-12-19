Julio Menchaca pide al Congreso de Hidalgo revisar la constitucionalidad de la Ley Esposa.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, hizo un llamado al Congreso del Estado a revisar la constitucionalidad de la Iniciativa de alternancia de género en la gubernatura, conocida como la ley esposa, lo anterior en sintonía con la presidenta Claudia Sheinbaum, de que se revise el tema.

“Yo hago un atento llamado muy respetuoso al Congreso del Estado ante esta polémica a que revise la constitucionalidad”, dijo el gobernador en una entrevista a medios.

Julio Menchaca reconoció la buena voluntad de las diputadas al presentar esta iniciativa y afirmó que coincide con todo lo que implique paridad, igualdad y piso parejo en materia de género.

“Se trata de evitar que una decisión que tome el Congreso no esté luego litigándose en los tribunales, alargando los plazos, o expectativas, que se revise de tal manera que no exista lugar a impugnaciones o que sean las menos posibles”, refirió el mandatario.

El gobernador aclaró que el tema es una facultad del Congreso del Estado; no obstante, a pesar de que la iniciativa ya se aprobó en comisiones, reiteró que la sugerencia es que se revise la constitucionalidad.

“Que se revise de tal manera que no exista lugar a impugnaciones o que sean las menos posibles, porque siempre habrá quien manifieste una opinión contraria”, indicó.

Agregó que son 2 cosas distintas en cada uno de los estados, y aquí en Hidalgo la modificación que se plantea de 2 a 5 años en la siguiente gubernatura es para que coincida con una elección federal, y además atender la cuestión de género.

Finalmente, el mandatario reiteró que es respetuoso de la división de poderes y que el tema corresponde al Congreso del Estado, y agregó que en Hidalgo la propuesta no tiene un objetivo de abrir o cerrar pasos, sino de generar mejores condiciones de igualdad, por lo que estará pendiente de la revisión que se haga del tema.

“Yo soy muy respetuoso de la división de poderes y este y es una invitación muy atenta”, concluyó.

JVR