Volcadura e incendio de pipa deja un muerto en San Juan Chamula, Chiapas

Volcadura de pipa deja al menos una persona sin vida y otra lesionada en Chamula, Chiapas.

Al menos una persona muerta es el saldo preliminar de la volcadura e incendio de una pipa cargada con chapopote, registrada este sábado en el municipio de San Juan Chamula, en la región de los Altos de Chiapas.

De acuerdo con Secretaría de Protección Civil de Chiapas, el siniestro ocurrió a la altura de la localidad de Tojtic, donde fue localizada una persona sin vida y otra lesionada de gravedad .

Según la prensa local, la pipa habría perdido el control al tomar una pronunciada curva y salió de la carretera, precipitándose hacia un terreno con densa vegetación. El impacto provocó un fuerte incendio que consumió por completo el vehículo.

Fotografías compartidas en redes sociales muestran a la pesada unidad volcada y envuelta en llamas sobre una ladera. El incendio también consumió parte del terreno, al tiempo que elevó una densa columna de humo negro.

Sin ofrecer más detalles, Protección Civil informó que se desconoce la identidad de la persona fallecida. Por la gravedad de sus heridas, el hombre lesionado fue reportado en “código rojo” .

El Sistema Estatal de #ProtecciónCivil informa de manera preliminar sobre un accidente ocurrido esta tarde en el municipio de Chamula, en la localidad de Tojtic, se registró la volcadura de una pipa que transportaba material peligroso (chapopote). pic.twitter.com/gxvS9FYoEN — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) December 20, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr