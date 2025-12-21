Acapulco supera 90% de ocupación hotelera en primera semana de temporada decembrina 2025

Turistas nacionales e internacionales disfrutan las playas guerrerenses en este invierno.

El primer fin de semana de las vacaciones de invierno, Acapulco logró superar el 90% de ocupación hotelera en la Zona Dorada. El secretario de Turismo, Noé Peralta, celebró que se trate de un repunte histórico al inicio de la temporada invernal. Durante años, la afluencia solía ser mayor después del 26 de diciembre.

La Zona Dorada de Acapulco supera las expectativas con un lleno superior al 90%. ı Foto: Gobierno Acapulco

La alcaldesa Abelina López Rodríguez marcó la ruta correcta para promover el destino en las principales entidades federativas del país. El puerto cuenta con más rutas aéreas que conectan a Acapulco con:

Monterrey

Tijuana

Guadalajara

Querétaro

Ciudad de México

El secretario Noé Peralta destaca el repunte histórico de visitantes en el puerto. ı Foto: Gobierno Acapulco

Además, existe una labor conjunta con altos funcionarios de Viva Aerobús para reactivar el vuelo Cancún–Acapulco. Con la unidad de Volaris y las nuevas rutas, se espera que Acapulco consolide esta conectividad.

Ya existen conexiones con Madrid mediante el enlace a Querétaro. Las labores continúan, bajo las indicaciones de la alcaldesa, para que Acapulco tenga un cierre de año exitoso en 2025.

Según datos del titular de Turismo, el primer cuatrimestre de 2026 ya muestra un avance turístico significativo.

