Celebran repunte histórico

Acapulco supera 90% de ocupación hotelera en primera semana de temporada decembrina 2025

Turistas nacionales e internacionales disfrutan las playas guerrerenses en este invierno. Foto: Gobierno Acapulco
El primer fin de semana de las vacaciones de invierno, Acapulco logró superar el 90% de ocupación hotelera en la Zona Dorada. El secretario de Turismo, Noé Peralta, celebró que se trate de un repunte histórico al inicio de la temporada invernal. Durante años, la afluencia solía ser mayor después del 26 de diciembre.

La alcaldesa Abelina López Rodríguez marcó la ruta correcta para promover el destino en las principales entidades federativas del país. El puerto cuenta con más rutas aéreas que conectan a Acapulco con:

  • Monterrey
  • Tijuana
  • Guadalajara
  • Querétaro
  • Ciudad de México
El secretario Noé Peralta destaca el repunte histórico de visitantes en el puerto.
El secretario Noé Peralta destaca el repunte histórico de visitantes en el puerto. ı Foto: Gobierno Acapulco

Además, existe una labor conjunta con altos funcionarios de Viva Aerobús para reactivar el vuelo Cancún–Acapulco. Con la unidad de Volaris y las nuevas rutas, se espera que Acapulco consolide esta conectividad.

Ya existen conexiones con Madrid mediante el enlace a Querétaro. Las labores continúan, bajo las indicaciones de la alcaldesa, para que Acapulco tenga un cierre de año exitoso en 2025.

Según datos del titular de Turismo, el primer cuatrimestre de 2026 ya muestra un avance turístico significativo.

