Nuevo vuelo directo desde Canadá impulsa la conectividad aérea y el turismo en Cozumel: Mara Lezama

Mara Lezama inaugura el vuelo Calgary-Cozumel de WestJet; la ruta, con una frecuencia semanal, fortalece el turismo canadiense y genera empleos en Quintana Roo

Autoridades de Quintana Roo reciben el vuelo inaugural de WestJet proveniente de Calgary. Foto: Gobierno Quintana Roo
Resultado de las intensas gestiones y acciones de promoción que promueve e impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa, este 20 de diciembre llegó al Aeropuerto Internacional de la Isla el vuelo inaugural de la ruta Calgary-Cozumel, bajo la operación de la línea aérea WestJet.

Al expresar su satisfacción, la gobernadora Mara Lezama señaló que las nuevas conexiones aéreas representan más visitantes, más empleos, más bienestar y prosperidad compartida para las y los habitantes de la Isla y de Quintana Roo.

Pasajeros del primer vuelo directo desde Calgary arriban al Aeropuerto Internacional de Cozumel. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

De acuerdo a los protocolos, autoridades estatales, municipales, directivos e invitados del Aeropuerto Internacional de Cozumel, encabezados por el presidente José Luis Chacón Méndez, recibieron el primer arribo.

A partir del 20 de diciembre, WestJet es la aerolínea que conecta a Cozumel con Calgary en Canadá con 1 vuelo semanal a través de aviones Boeing 737 MAX 8 con capacidad para 174 pasajeros (12 en cabina Premium y 162 en clase económica); su enfoque principal es el mercado turístico canadiense.

WestJet expande sus rutas estacionales hacia el Caribe Mexicano con aeronaves Boeing 737. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

De esta manera sigue la ampliación de la conexión aérea de Cozumel. Actualmente WestJet ofrece vuelos a la Isla desde Canadá (Toronto y ahora Calgary), como parte de su expansión a destinos de sol y playa con rutas estacionales.

También participaron en la recepción José Elías Farah Ceh, director de Turismo de Cozumel; Jazzmín Janet López Be, gerente de Estación en Cozumel de WestJet; María Fernanda Vargas González, segunda regidora y presidenta de la Comisión de Turismo; Pablo Aguilar Torres, representante en Cozumel del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo; Iva Jacob Torres Guadarrama, de la comandancia del Aeropuerto de Cozumel (Agencia Federal de Aviación Civil), y Pablo Esteban Arjona Ortiz, administrador del Aeropuerto de Cozumel.

