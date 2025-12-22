Estos son los bloqueos ecatepec HOY 22 de diciembre

Este 22 de diciembre se reportan cierres de vialidades y carreteras en distintos putos del país que causan afectaciones a los conductores en sus rutas diarias, y estos son algunos de los que se registran durante las primeras horas.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe) este lunes se registran cierres de circulaciones en distintas autopistas por accidentes viales, carga vehicular, condiciones climáticas y retiros de unidades siniestradas.

Por su parte, Guardia Nacional Carreteras informó que este lunes alrededor de las 9:00 horas se regstró un cierre parcial de circulación en la carretera México (Ecatepec)-Ent. Tizayuca por accidente Vial.

#TomePrecauciones en #EdoMéx. se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 046+900, de la carretera México (Ecatepec)- Ent. Tizayuca. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/WyEDkkjYct — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 22, 2025

Bloqueos, manifestaciones y cierres de vialidades HOY 22 de diciembre

Este 22 de diciembre mujeres integrantes del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón están realizando una marcha que salió desde la Escuela Preparatoria 5 de la UBAJO y se dirigen hacia el Zócalo de Oaxaca.

Asimismo, personas residentes de las colonias Alemán y Reforma Agraria de la ciudad de Oaxaca se encuentran manifestándose mediante un bloqueo sobre la Calzada Símbolos Patrios.

La manifestación de los residentes de Oaxaca se realiza ya que estos exigen que el Sistema Operador de Agua Potable (SOAP) les suministre agua potable, pues aseguran que desde hace más de un mes carecen de dicho recurso.

Bloqueo de Calzada Símbolos Patrios ı Foto: X: @CivilReporte

En la Autopista Chamapa - Lechería, en el kilómetro 13 con dirección a Chamapa continúa reducción de carriles por atención a un tracto camión con falla mecánica, por lo que se registra también carga vehicular en la zona.

En la Autopista Querétaro – Irapuato en el kilómetro 38 con dirección a Irapuato se registra un cierre a la circulación por atención de accidente y retiro de unidades siniestradas.

En Tlaxcala se registra cierre parcial de circulación en la Carretera México-Puebla por accidente vial cerca del kilómetro 026+460, y en Veracruz se registra cierre parcial de circulación en la carretera Ent. La Tinaja-Cosoleacaque por accidente vial.

Capufe y Guardia Nacional Carreteras han reportado varios incidentes por accidentes viales en Veracruz este lunes, y estos pueden ser provocados por las condiciones climáticas, por lo que se recomienda a los conductores disminuir su velocidad.

Accidente Vial en Veracruz ı Foto: X: @GN_Carreteras

En Ecatepec no se han registrado otros cierres, manifestaciones o bloqueos de circulación este lunes 22 de diciembre, sin embargo, se recomienda a las personas mantenerse actualizadas con información de las autoridades correspondientes.

