Fuerzas federales y municipales refuerzan vigilancia en Operativo Navidad Segura en Ecatepec

Fuerzas de diferentes niveles en Ecatepec, en el Estado de México.

Para garantizar festejos decembrinos en paz y tranquilidad, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, dio el banderazo al operativo Navidad Segura, que refuerza vigilancia en colonias y centros comerciales e incluye acompañamiento bancario a cuentahabientes, con la participación de cerca de mil elementos de la policía municipal, estatal, Marina, Guardia Nacional y Defensa.

“Queremos que la Navidad y las posadas sean espacios seguros. Estaremos en lo largo y ancho del municipio en el tema preventivo disuasivo y de contención, en una estrategia que hemos consolidado en Ecatepec para recuperar la paz y confianza, llevamos un 40 por ciento de delitos a la baja”, expresó Azucena Cisneros Coss.

Con la presencia de fuerzas federales, estatales y municipales, durante las fiestas decembrinas se establecen dispositivos de seguridad dentro de colonias con índices delictivos elevados en el municipio y en áreas con mayor afluencia de personas, para inhibir los delitos de alto impacto.

Mediante estas acciones se crearon grupos de coordinación entre las autoridades participantes para la activación del código rojo en caso de emergencia, el cual aumenta la capacidad y velocidad de respuesta por parte de las autoridades.

Y la vigilancia se refuerza desde el Centro de Mando, donde se mantiene monitoreo permanente las 24 horas del día, en seguimiento de las áreas de interés por medio de cámaras de videovigilancia.

En el marco de las acciones policiales en temporada decembrina, también se puso en marcha el operativo Acompañamiento Bancario, que refuerza la seguridad en los principales centros comerciales y zona de bancos del municipio, sobre todo en áreas de mayor afluencia de personas, principalmente donde se hagan movimientos o transacciones monetarias, tomando en cuenta el retiro de cantidades grandes de efectivo o compras en centros comerciales por parte de los ciudadanos.

En este contexto, los uniformados podrán brindar a solicitud de cuentahabientes el Acompañamiento Bancario y realizar su solicitud mediante el Centro de Mando, al número 555116 7428 al 32, para que en caso de retiro de cantidades importantes de efectivo en ventanilla puedan ser resguardados por un policía.

