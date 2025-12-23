Policía inició con la investigación

Asesinan a Erasmo Medina Ruiz, expresidente municipal de Xoxocotlán, Oaxaca

Erasmo Medina Ruiz, exalcalde de Xoxocotlán, Oaxaca, fue asesinado a balazos, se reportó este martes; no se reportan detenidos

Elementos policiales acordonaron de inmediato la zona.
Elementos policiales acordonaron de inmediato la zona. Foto: larazondemexico
Por:
Alan Gallegos

Erasmo Medina Ruiz, exalcalde de Xoxocotlán, Oaxaca fue asesinado, y su cuerpo fue localizado con un disparo de arma en la cabeza, en la calle Moctezuma en el centro del ayuntamiento.

Elementos policiales acordonaron de inmediato la zona tras confirmar el deceso y activaron los protocolos correspondientes.

Derivado del hecho, se desplegó un operativo de seguridad que se extendió hacia Cuilápam de Guerrero, en un intento por ubicar a los responsables.

TE RECOMENDAMOS:
El accidente se registró esta madrugada.
En Cuernavaca

Pipa choca contra tráiler en el Paso Express; provoca cierre parcial de carriles

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Noticia el desarrollo...

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
La captura se llevó a cabo por autoridades federales y estatales.
En un fuerte operativo

Cae Francisco ‘N’, presunto responsable del asesinato del coordinador Regional del programa IMSS-Bienestar en Guerrero