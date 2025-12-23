Asesinan a Erasmo Medina Ruiz, expresidente municipal de Xoxocotlán, Oaxaca

Erasmo Medina Ruiz, exalcalde de Xoxocotlán, Oaxaca fue asesinado, y su cuerpo fue localizado con un disparo de arma en la cabeza, en la calle Moctezuma en el centro del ayuntamiento.

Elementos policiales acordonaron de inmediato la zona tras confirmar el deceso y activaron los protocolos correspondientes.

Derivado del hecho, se desplegó un operativo de seguridad que se extendió hacia Cuilápam de Guerrero, en un intento por ubicar a los responsables.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Noticia el desarrollo...

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR