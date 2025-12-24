Autobús de pasajeros cae a barranco en Zontecomatlán, Veracruz; hay 8 muertos

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó que un autobús de pasajeros cayó a un barranco en el municipio de Zontecomatlán. El accidente dejó un saldo de 8 personas muertas.

Más tarde, se informó que hay al menos 19 personas lesionadas por este accidente, las cuales ya fueron trasladadas a hospitales para su atención médica.

“Al momento, se brinda atención a 19 personas lesionadas, quienes han sido trasladadas a Chicontepec y Huayacocotla. Lamentablemente, la Fiscalía ha confirmado 8 personas fallecidas”, señaló la institución en redes sociales.

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz aseguró que el gobierno del estado coordina la atención de las víctimas del autobús de pasajeros que cayó a un barranco.

“Continuamos con las labores de rescate y atención en el punto, junto con los equipos presentes”, aseguró en un mensaje publicado en la red social Facebook.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo accidentado pertenece, presuntamente, a la línea Conexión, el cual iba completamente lleno.

Hasta el momento, no está claro qué fue lo que provocó el accidente que tornó en tragedia esta Nochebuena del 24 de diciembre del 2025.

Al sitio del accidente acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de Protección Civil, así como de Fiscalía General de Veracruz, quienes ya comenzaron con las investigaciones para deslindar responsabilidades.

En imágenes que circulan en las redes sociales, se pudo observar cómo quedó el autobús, el cual se encontraba apoyado sobre el toldo, con lo que se puede inferir la magnitud del accidente.

El vehículo pesado quedó a las orillas de un cuerpo de agua, en donde varias personas acudieron a brindar apoyo a las víctimas de la volcadura.

