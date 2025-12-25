Exigen pena máxima a Javier López Zavala por feminicidio de Cecilia Monzón

Luego de que declararon culpable culpable a Javier López Zavala del feminicidio de Cecilia Monzón, la hermana de la víctima, Helena Monzón declaró que pedirá la pena máxima que serían hasta 60 años de prisión.

El pasado 23 de diciembre el exfuncionario Javier López Zavala fue declarado culpable de haber planeado el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón, ocurrido el 21 de mayo de 2022.

El sobrino del funcionario, Jair N y el sicario de nombre Silvestre fueron declarados como autores materiales del asesinato, después de un juicio que duró ocho meses.

TE RECOMENDAMOS: Toma precauciones Edomex activa Fase I de Contingencia Ambiental por mala calidad del aire

De acuerdo con la investigación, Jair y Silvestre tripulaban la motocicleta que persiguió a Monzón hasta darle alcance en el cruce del Camino Real a Momoxpan y el Periférico Ecológico, para acribillarla a balazos, siguiendo instrucciones de López Zavala.

La hermana de la víctima informó que será el próximo 31 de diciembre la fecha en la que se celebre la audiencia para individualizar la pena en contra de Javier López Zavala, exaspirante a la gubernatura por el PRI en Puebla.

Dio a conocer que la sentencia derivó de una investigación plena y sólida integrada por la Fiscalía General del Estado (FGE), lo cual fue reconocido por el propio Tribunal de Enjuiciamiento del penal de San Miguel, en la capital poblana.

- ı Foto: larazondemexico

Por su parte, El juez determinó que López Zavala actuó como autor intelectual del crimen y ordenó el ataque armado en contra de Monzón, madre de su hijo y su expareja.

Aunque el tribunal determinó la culpabilidad,aún falta que se fije la pena concreta para López Zavala y los otros dos implicados.La familia de la víctima ha solicitado que se aplique la pena máxima prevista en el Código Penal del Estado de Puebla, que puede alcanzar hasta 60 años de prisión por feminicidio.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL