Camión cae a cañada; deja 10 fallecimientos

El número de personas fallecidas por el accidente de un autobús de pasajeros de la empresa Línea Conexión en el municipio de Zontecomatlán, Veracruz, se elevó a 10 personas este jueves.

Entre las víctimas mortales se encuentran nueve adultos y un menor de edad. El número de heridos también aumentó a 32 personas, varias de ellas con lesiones de consideración.

De acuerdo con medios locales, el conductor del autobús, identificado como Carlos Daniel Baeza Leal, permanece hospitalizado en estado grave, de acuerdo con los últimos reportes médicos.

El Dato: EN ÉPOCA decembrina, los accidentes en carretera aumentan entre 15 y 30%; las causas principales son consumo de alcohol, exceso de velocidad, fatiga y distracción.

El accidente ocurrió el miércoles pasado en la comunidad de Rancho Nuevo, cuando la unidad salió del camino y se precipitó hacia una cañada. El autobús había partido desde la Ciudad de México y tenía como destino final Chicontepec, en la Huasteca veracruzana.

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz indicó que las personas lesionadas fueron trasladadas a los municipios de Chicontepec y Huayacocotla, para su valoración y atención médica, y se mencionó que incluso hubo familias completas que perdieron la vida.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de Protección Civil, así como de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones correspondientes.

Se indicó que por estos hechos hay una persona desaparecida, además de que el conductor de la unidad se encuentra en condición grave de salud.

8 personas fallecieron en un primer momento

Hasta el momento se desconocen los motivos del accidente y serán las autoridades del estado de Veracruz las encargadas de deslindar responsabilidades.

De acuerdo con un comunicado emitido por una estación de radio comunitaria y campesina de la zona, las malas condiciones de la carretera provocan que haya múltiples accidentes y también criticó el mal estado en el que operan estas unidades de la empresa Estrella Blanca, la cual dio a conocer que estaban siendo atendidas las personas afectadas, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, para que recibieran atención médica, aunque no mencionó aún el tema de indemnización a la que por ley estaría obligada.

En la temporada decembrina suelen aumentar los accidentes carreteros. Ayer mismo se informó que una familia procedente de Tehuacán, que se dirigía a la ciudad de Puebla, perdió a uno de sus integrantes, cuando el vehículo en el que viajaba salió de la carretera y se estrelló contra un cerro. Debido al fuerte impacto, una mujer salió proyectada y falleció.

La familia se trasladaba a la capital del estado de Puebla para pasar la Navidad con familiares que residen en esa ciudad.

Al circular por el kilómetro 18+900, el conductor perdió el control de la unidad y chocó de manera frontal contra un cerro, y por el fuerte golpe que recibió al salir proyectada, una mujer perdió la vida de manera instantánea.

El domingo anterior, cinco jornaleros que viajaban de Jalisco hacia Fresnillo, Zacatecas, murieron luego de que el camión en el que se transportaban volcara en la carretera federal 45, en el tramo Morelos-Calera.

Reportes locales indicaron que el conductor perdió el control de la unidad y ésta, al salirse del camino, volcó y dio varias vueltas. En el autobús viajaban 30 personas, de las cuales 16 resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad.

En otro de los casos, ocurrido el pasado 16 de diciembre, dos mujeres perdieron la vida tras un percance registrado en la autopista Oaxaca-Cuacnopalan, entre un autobús de transporte público de pasajeros y un camión de carga.

Además, el pasado octubre siete personas murieron y 24 resultaron heridas luego de que un autobús de pasajeros de la línea comercial Tufesa volcara sobre la carretera federal México 15, en el tramo que conecta a Guaymas con Hermosillo, en el estado de Sonora.

El autobús transportaba a 31 pasajeros, que habían salido desde Culiacán, Sinaloa, con destino a Nogales, Sonora, cuando el conductor se quedó dormido y perdió el control de la unidad, según las investigaciones.