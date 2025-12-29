Anuario: La maquinaria guinda se fisuró tras los comicios en Veracruz

El año electoral del 2025 fracturó la inercia ascendente de Morena y no le dejó a este partido buenas cuentas, sobre todo en el cuarto estado con el mayor padrón de todo el país: Veracruz, que tiene más de seis millones de votantes.

Luego de las elecciones ordinarias en el estado, donde sus habitantes salieron a elegir 212 presidencias municipales, 212 sindicaturas y 630 regidurías el pasado 1 de junio, el gran perdedor fue precisamente Morena, pues dejó de gobernar 14 alcaldías, mientras que el gran vencedor fue su exaliado estatal, el Partido del Trabajo, que logró alzarse con el triunfo en 29 municipios.

El Dato: EL TRIBUNAL Electoral de Veracruz revocó el triunfo de MC en la elección municipal de Poza Rica y se lo concedió a Janeth Adanely Rodríguez, candidata de Morena-PVEM.

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares 2025, 49.9 por ciento de la población participó en las elecciones, con lo cual los comicios del 2025 tuvieron la participación más baja en elecciones municipales en la última década.

Tras la jornada electoral Morena ganó 73 municipios, de los cuales 62 los conquistó en alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y 11, solo. En los comicios del ciclo previo del 2021, Morena venció en 87 municipios, de los cuales 69 los obtuvo en alianza con el Partido Verde y el Partido del Trabajo y 18, solo.

RUPTURA CLAVE. Para las elecciones de este año, el PT decidió competir por separado, debido a que no se llegó a un acuerdo con la dirigencia estatal de Morena para la distribución de candidaturas.

La propuesta inicial era que Morena, el PVEM y el PT competirían juntos en 165 de los 212 ayuntamientos, y a los petistas les tocaría poner candidatos en 22 de ellos. La dirigencia de este partido exigió 11 más, a lo que se negó el guinda, y la coalición Sigamos Haciendo Historia se rompió.

El Tip: EL GANADOR de la elección fue MC, con un notable avance. El perdedor fue el PAN, que ya no gobernará la ciudad de Veracruz.

Esta fractura, que en algunas opiniones obedeció a una voz de independencia del petismo, al darse cuenta de que su peso específico iba en aumento en la entidad, provocó que, al final, el PT les haya quitado, a los otros dos partidos identificados con la 4T, 13 municipios, un número mayor a los que exigía para poner candidatos, y el número de alcaldías que gobierna a partir del 1 de septiembre pasado se disparó de seis a 28.

A pesar de la derrota de Morena en varios municipios, los guindas lograron conservar y ganar municipios clave, como el puerto de Veracruz, que es la ciudad más importante en términos económicos y demográficos de la entidad.

La candidata Rosa Hernández Espejo (Morena-PVEM) venció, con 76 mil 690 sufragios, a su contrincante Indira Rosales San Román (PAN), quien se quedó con 38 mil 776 votos.

De igual forma, en Xalapa, la capital del estado, Daniela Griego Ceballos (Morena-PVEM) obtuvo 47 mil 27 votos, seguida por Román Moreno Hernández (MC), con 35 mil 566 sufragios.

VICTORIAS EN ENTREDICHO. Los triunfos más controvertidos de Morena se dieron en Poza Rica y Papantla, donde primeramente había obtenido el triunfo el partido Movimiento Ciudadano; sin embargo, tras diversas quejas de Morena, el Tribunal Electoral de Veracruz ordenó un recuento voto por voto.

En Poza Rica, luego de ese recuento total en 51 paquetes electorales, los magistrados locales determinaron que Morena ganó las elecciones con una diferencia de 519 sufragios.

De esta forma, la autoridad electoral revocó el triunfo del excandidato de Movimiento Ciudadano y alcalde electo Emilio Olvera Andrade y ordenó al Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) la entrega de la constancia de mayoría a la morenista Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez.

De igual manera, en Papantla la elección se definió en un recuento voto por voto por parte de las autoridades electorales, debido a que la diferencia de votos había sido de menos uno por ciento.

Durante el recuento realizado por el OPLE, el candidato morenista Gonzalo Flores Castellanos se impuso al abanderado de Movimiento Ciudadano, Mariano Romero González, quien en el conteo preliminar llevaba ventaja.

A pesar de ganar en municipios clave, los morenistas no pudieron alzarse con la victoria en otras ciudades importantes, como Boca del Río y Orizaba.

En Boca del Río, el PAN retuvo el ayuntamiento, con su abanderada María Josefina Gamboa Torales, luego de que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó aceptar un recurso de inconformidad presentado por la candidata de Morena, Bertha Rosalía Ahued, por “irregularidades graves”.

Entre los triunfos del PRI destaca el caso de Orizaba; ahí, Hugo Chain Kuri (PRI) ganó con 31 mil 203 sufragios a Igor Fidel Rojí López, de Morena-PVEM, quien se quedó con 13 mil 68 papeletas a su favor.

RECONFIGURACIÓN DEL MAPA ı Foto: Especial

ELECCIONES MARCADAS POR VIOLENCIA

Por Alan Gallegos

LOS COMICIOS del 1 de junio fueron unos de los más violentos en la historia electoral de la entidad, que incluso hasta la fecha sigue dejando actores políticos y familiares asesinados.

En un recuento hecho por La Razón, antes y durante el pasado proceso electoral 20 aspirantes a distintos cargos fueron víctimas de homicidio, amenazas, secuestros y agresiones, por lo que muchos de ellos tomaron la decisión de bajarse de la contienda.

El partido con más ataques, antes y durante los comicios, fue Movimiento Ciudadano, con 10 aspirantes, mientras que cuatro fueron de Morena, tres del Partido del Trabajo, dos del PAN y uno del Partido Verde.

La brutalidad electoral fue de tal magnitud que la gobernadora Rocío Nahle reconoció, en conferencia el pasado 13 de mayo, que la violencia política se estaba “desatando”, y atribuyó los hechos a “que gente de otros partidos políticos distintos a Morena participaron en las elecciones, pese a tener antecedentes penales”.

A menos de medio año de haberse realizado los comicios en el estado, la violencia contra políticos y sus familiares continúa, ya que, en menos de un mes, los exaspirantes a la presidencia municipal de Coxquihui, Yanga y Santiago Sochiapan fueron ejecutados.