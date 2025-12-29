Identifican a joven reportada como desparecida entre las víctimas mortales del Tren Interoceánico

Identifican a joven desaparecida entre los fallecidos por accidente del Tren Interurbano.

La adolescente Luisa Camila S. M. fue identificada como una de las víctimas mortales del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el domingo, según informaron personas cercanas a la joven.

A través de una esquela, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Plantel 155, lamentó el deceso de Luisa y expresó sus condolencias a familiares y amigos.

“La familia CONALEP Salina Cruz lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra alumna Luisa Camila Serrano Moreno quien cursaba la carrera de P.T.B. en Salud Comunitaria. Externamos las condolencias a sus familiares y seres queridos”, escribió el Colegio en la publicación que acompañó la esquela.

Con esto, se confirmó que Luisa perdió la vida, después de que el fin de semana, horas después del accidente, se reportara que se encontraba en calidad de “no localizada”.

Familiares y amigos en redes sociales habían difundido una petición de ayuda para encontrar a la joven, acompañada de una foto y rasgos particulares.

De acuerdo con la información difundida, la joven viajaba con sus familiares en el Tren Interoceánico cuando ocurrió el accidente. Sin embargo, a diferencia de ella, su madre y su hermana sí fueron rápidamente localizadas por las autoridades.

⚠️Piden el apoyo para localizar a Luisa Camila Serrano Moreno, de 15 años de edad, quien viajaba en el Tren Interoceánico🚈 que se descarriló en la región del #Istmo de Tehuantepec.



👉🏻Ella vestía pantalón cafe y sueter gris, y viajaba junto a su madre y su hermana de 13 años,… pic.twitter.com/FLjYF4WkPV — Acierta Oaxaca (@AciertaOaxaca) December 29, 2025

“Viajaba con su madre y su hermana (quienes ya fueron localizadas), pero en medio del caos del descarrilamiento, se perdió el rastro de la menor”, se lee en la publicación que circula en redes sociales.

No se ha aclarado si Luisa pertenece a las 13 personas fallecidas por este accidente que informó la Secretaría de Marina (Semar) o, por el contrario, este hallazgo aumentaría el número de decesos.

En el mismo sentido, la Semar informó más temprano que ya fueron recuperados los 13 cuerpos de las personas fallecidas por el accidente del domingo, mientras que otras 36 permanecen hospitalizadas.

Sin embargo, la Semar no ha brindado la identidad de las personas fallecidas o heridas, ni su ubicación, en el caso de las que fueron trasladadas a hospitales.

am