¿Quién es Alberto ‘El Prieto’, empresario asesinado en Zapopan?

En los límites de los municipios de Zapopan y Guadalajara ocurrió una balacera que duró cerca de 10 minutos y que, de acuerdo a los reportes, dejó tres muertos y cinco heridos.

En redes sociales circulan videos del violento ataque, en los que se observa a un vehículo de lujo, el cual, culminó con diversos impactos de bala.

El enfrentamiento fue entre civiles armados en el que habría sido un ataque a una persona conocida como Alberto “El Prieto”, personaje conocido en el Mercado de Abastos.

— La Razón de México (@LaRazon_mx) December 29, 2025

¿Quién es Alberto “El Prieto”?

De acuerdo con lo dicho por Salvador Zamora Zamora, secretario General de Gobierno de Jalisco, una de las víctimas es el empresario Alberto Prieto Valencia, mejor conocido como “El Prieto”.

“El Prieto” era director general y fundador de la empresa Transportes Odal, la cual inicio operaciones en el año 2002. Esta empresa se dedica al transporte terrestre de cajas secas, refrigeradas y plataformas para transportar contenedores a nivel nacional.

Era un empresario ampliamente conocido en el Mercado de Abastos.

Durante el tiroteo, también fue asesinado un hombre quien era, presuntamente, escolta de Alberto, además de una mujer de 17 años de edad que fue identificada como su hija.

Zamora Zamora explicó que en algún momento se señaló que la víctima tenía algún vínculo con supuestas “rifas colombianas ilegales” que aparecieron en el Mercado de Abastos hace algún tiempo.

Autoridades continúan investigando los hechos y se realizan las acciones periciales correspondientes para esclarecer lo sucedido y deslindar responsabilidades.

Foto: Facebook: Transportes Odal

