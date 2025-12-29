La madrugada del lunes

Vagón de Ferromex se descarrila e impacta en muro fronterizo

Incidente en Nogales.
Incidente en Nogales. Foto: @victorcabreramx.
Por:
Alan Gallegos

Un vagón de la empresa Ferromex se desplazó sin control por las vías férreas del municipio de Nogales hasta terminar impactado contra un muro a pocos metros del muro fronterizo la madrugada del lunes.

Luego de perder el control y recorrer varios tramos de la vía férrea que se encuentra en la ciudad de Nogales, el vagón llegó hasta las inmediaciones de la línea internacional, a la altura de la garita Dennis DeConcini.

Hasta el momento, autoridades locales no han dado a conocer las causas de que el vagón perdiera el control y chocara contra el muro, ni tampoco si se reportaron personas heridas por este incidente.

