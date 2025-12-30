¿Qué es lo que tienes que hacer?

El fallecimiento de una mujer tras recibir atención médica en el Hospital “Carmen Serdán Alatriste” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de Puebla, derivó en un reclamo público de su esposo y en la difusión de un video en redes sociales donde se observa a un médico involucrado en una agresión dentro del nosocomio, hecho que ha generado cuestionamientos sobre la atención brindada, mientras que el IMSS rechazó cualquier acto de negligencia.

De acuerdo con reportes de medios locales, la mujer ingresó al hospital para recibir tratamiento médico relacionado con un padecimiento renal que requería hemodiálisis.

Días después de su ingreso, la paciente falleció, lo que motivó a su esposo y familiares a señalar presuntas omisiones en la atención médica recibida durante su estancia hospitalaria.

Tras el fallecimiento, comenzó a circular en redes sociales un video grabado al interior del hospital, en el que se observa a un médico agrediendo físicamente a un hombre, a quien los familiares identifican como el esposo de la paciente.

Los deudos han sostenido públicamente que el altercado ocurrió luego de que el hombre exigiera explicaciones por la atención brindada a su esposa y por el desenlace fatal. Asimismo, señalaron que analizan las vías legales correspondientes para esclarecer lo ocurrido durante el proceso de atención médica.

Ante estas acusaciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social emitió una postura en la que negó que haya existido negligencia médica, así como la falta de medicamentos o insumos en el hospital.

La institución indicó que el fallecimiento de la paciente se debió a complicaciones derivadas de una insuficiencia renal, sin atribuirlo a una falla en la atención proporcionada por el personal médico.

Denuncian agresión a familiar tras muerte de paciente en hospital del IMSS ı Foto: IM.SS Puebla

Hasta el momento, el IMSS no ha informado públicamente sobre la apertura de una investigación administrativa relacionada con el video difundido ni sobre posibles sanciones al personal involucrado en la agresión mostrada en las imágenes. Tampoco se ha detallado si existe una denuncia formal ante instancias ministeriales por los hechos ocurridos dentro del hospital.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL